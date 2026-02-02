La princesa Mette Marit de Noruega aparece más de 1.000 veces en los documentos de Epstein

La heredera consorte de la Casa Real noruega ha vivido envuelta en la polémica desde que entró en esa familia, pero su aparición en los archivos de Epstein parece ser la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los noruegos.

Tan sólo un 30% de la población cree que está capacitada para ser reina, unas cifras muy alejadas de las de su suegro, el rey Harald, que a sus 88 años mantiene un apoyo del 85%. En las últimas horas, incluso el gobierno se ha pronunciado sobre el tema. El primer ministro ha pedido que se aclare el asunto y la prensa se pregunta si Mette Marit podrá ser reina.

Según el periódico noruego VG, el nombre de la princesa aparece más de 1.000 veces en los documentos publicados por el departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la investigación del caso Epstein, el pederasta que se suicidó en la cárcel y al que, según van revelando las investigaciones, pocos famosos dieron la espalda.

La princesa Mette Marit estuvo durante 4 días en enero de 2013 en la casa de Expstein en Palm Beach, Florida. Se alojó allí junto a una amiga. Su relación ya fue confirmada por la Casa Real noruega hace 6 años, pero la describían como casual. Ahora hay correos que demuestran que hablaban a menudo sobre libros, películas, incluso se intercambiaban cumplidos. En un correo de 2012 la princesa llega a decir que Epstein "le hacía cosquillas en el cerebro".

Contactos desde 2011

Se conocieron porque un asesor de Bill Gates habló a Epstein de la princesa. Intercambiaron correos y ella le cuenta que le ha buscado en Google, hablan de literatura, en concreto del libro "Lolita" de Nabokov y él la invita a un café. Un año más tarde, Epstein le cuenta a la heredera de Noruega que busca una esposa y ella le dice que París es un gran lugar para las infidelidades, pero las escandinavas son más fieles. Comparten confidencias y ella le dice en un mensaje: "Eres un amor". También hablan de su hijo, Marius Borg, cuando éste tenía 15 años. La princesa pregunta:

"¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años?"

"Epstein responde. Déjalos decidir, La madre debería mantenerse al margen" El también le da consejos para dejar de fumar.

Mette Marit, rodeada de escándalos

Mette Marit se ha visto obligada a disculparse: "Lo lamento profundamente y es una responsabilidad que debo asumir. Demostré falta de criterio y lamento haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso", ha dicho en un comunicado.

Este no es el único problema al que se enfrenta la princesa heredera esta semana. Este martes su hijo Marius Borg, que no ostenta ningún cargo real, será juzgado. Se enfrenta a un total de 38 cargos penales, que incluyen presuntos delitos de violencia, amenazas, quebrantamiento de órdenes judiciales y varios delitos de carácter sexual, entre ellos agresiones y violaciones.

