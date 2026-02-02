Jorge Fernández, a Juanma: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas"

Parece que Juanma ya ha tenido bastante con la tensión que ha vivido durante el Panel de la letra oculta.

Ahora se enfrenta al reto de apuntar al Bote y coronarse en La ruleta de la suerte, pero no lo tiene muy claro.

Si antes ha tenido mucha suerte al conseguir el supercomodín en el último momento, esta vez se arriesga a perder mucho dinero en el intento.

Jorge Fernández le ha animado: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas". ¿Habrá conseguido llegar al Bote? ¡No te pierdas el vídeo!