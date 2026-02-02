Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de febrero

Jorge Fernández, a Juanma: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas"

Juanma tiene una sola oportunidad para llegar al gajo dorado, pero no tiene muy claro que lo pueda conseguir.

Jorge Fernández

Jorge Fernández, a Juanma: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas"

Publicidad

Parece que Juanma ya ha tenido bastante con la tensión que ha vivido durante el Panel de la letra oculta.

Ahora se enfrenta al reto de apuntar al Bote y coronarse en La ruleta de la suerte, pero no lo tiene muy claro.

Si antes ha tenido mucha suerte al conseguir el supercomodín en el último momento, esta vez se arriesga a perder mucho dinero en el intento.

Jorge Fernández le ha animado: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas". ¿Habrá conseguido llegar al Bote? ¡No te pierdas el vídeo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El despertar

'El Despertar', el plan de 6.800 jóvenes un sábado tarde. "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas"

Análisis del apagón

Nueve meses después del apagón, ¿qué sabemos del verdadero origen?: "Lo que no sabemos es quién fue el responsable"

Capi, exrepresentante de Alejandro Sanz

El exrepresentante de Alejandro Sanz cuenta cómo mantuvo la privacidad en su boda: "Quien fue a grabar esto, pasó la noche en el calabozo"

Jorge Fernández
Mejores momentos | 2 de febrero

Jorge Fernández, a Juanma: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas"

esteso
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Fernando Esteso con fragmentos inéditos de su última entrevista

La locura de Alba al ganar el Gran Premio
Mejores momentos | 2 de febrero

La locura de Alba al ganar el Gran Premio tras muchos intentos

La concursante del atril azul lo ha pasado verdaderamente mal justo antes de cada tirada: "¡Me da miedo!"

Influencer.
Redes sociales

El influencer de 20 años 'Dolar dorado' que factura más de un millón de euros al año: "A día de hoy los estudios universitarios no te preparan"

Con 12 años comenzó vendiendo cortauñas infantiles por internet y ahora tiene su propia empresa de formación de jóvenes. "No es normal que haya tanto para juvenil y las empresas no encuentren talento".

La advertencia de Juanma a Jorge Fernández

"Tú lo presentas y no te da palo": la advertencia de Juanma a Jorge Fernández

Champiñones en salsa con huevos tontos

Champiñones en salsa con huevos tontos, de Joseba Arguiñano: un plato tradicional con un nombre muy simpático

Marcos de Quinto

Marcos de Quinto, duro con Felipe VI por la vuelta de Juan Carlos I a España antes de morir: "La culpa se la van a echar a él"

Publicidad