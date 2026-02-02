Antena3
Para 4 personas

Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos

Las alubias verdinas a la jardinera son una receta tan reconfortante como saludable. Este plato combina las propiedades de las legumbres con una variedad de verduras, lo que lo convierte en una bomba nutritiva.

Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos

Para espesar el caldo en caso de que esté muy ligero, retira unas cucharadas del potaje al vaso de la batidora, tritúralo, incorpóralo de nuevo a la cazuela y mezcla bien.

Ingredientes, para 4-6 personas

  • 350 g de alubias verdinas
  • 1 cebolleta
  • 2 zanahorias
  • 3 patatas
  • 1 pimiento verde
  • 1/2 pimiento rojo
  • 1 puerro
  • 4 dientes de ajo
  • Un trozo de chorizo
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 hoja de laurel
  • Perejil
Ingredientes Alubias verdinas a la jardinera
Ingredientes Alubias verdinas a la jardinera | antena3.com

Elaboración

Pon las alubias a remojo de víspera en abundante agua, durante 12 horas aproximadamente.

Pela y pica los ajos y la cebolleta y póchalos en la olla rápida con 3-4 cucharadas de aceite durante 6-8 minutos. Pela las patatas y las zanahorias. Corta en dados las verduras: las patatas, las zanahorias, el puerro y los pimientos e incorpora todo a la olla. Sazona, rehoga y cocina el conjunto durante 5 minutos aproximadamente.

Sazona, rehoga y cocina el conjunto
Sazona, rehoga y cocina el conjunto | antena3.com

Corta el chorizo en rodajas finas, agrégalas a la olla y remueve. Vierte el vino blanco y condimenta con la hoja de laurel. Incorpora las alubias escurridas y mezcla bien. Cubre con agua y pon a punto de sal. Tapa y cocina durante 5-7 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Deja enfriar y abre la olla.

Cubre con agua y pon a punto de sal
Cubre con agua y pon a punto de sal | antena3.com

Retira la hoja de laurel. Sirve las alubias a la jardinera en plato hondo. Decora cada plato con una hojita de perejil.

