Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos

Para espesar el caldo en caso de que esté muy ligero, retira unas cucharadas del potaje al vaso de la batidora, tritúralo, incorpóralo de nuevo a la cazuela y mezcla bien.

Ingredientes, para 4-6 personas

350 g de alubias verdinas

1 cebolleta

2 zanahorias

3 patatas

1 pimiento verde

1/2 pimiento rojo

1 puerro

4 dientes de ajo

Un trozo de chorizo

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 hoja de laurel

Perejil

Ingredientes Alubias verdinas a la jardinera | antena3.com

Elaboración

Pon las alubias a remojo de víspera en abundante agua, durante 12 horas aproximadamente.

Pela y pica los ajos y la cebolleta y póchalos en la olla rápida con 3-4 cucharadas de aceite durante 6-8 minutos. Pela las patatas y las zanahorias. Corta en dados las verduras: las patatas, las zanahorias, el puerro y los pimientos e incorpora todo a la olla. Sazona, rehoga y cocina el conjunto durante 5 minutos aproximadamente.

Sazona, rehoga y cocina el conjunto | antena3.com

Corta el chorizo en rodajas finas, agrégalas a la olla y remueve. Vierte el vino blanco y condimenta con la hoja de laurel. Incorpora las alubias escurridas y mezcla bien. Cubre con agua y pon a punto de sal. Tapa y cocina durante 5-7 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Deja enfriar y abre la olla.

Cubre con agua y pon a punto de sal | antena3.com

Retira la hoja de laurel. Sirve las alubias a la jardinera en plato hondo. Decora cada plato con una hojita de perejil.