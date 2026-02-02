Para 4 personas
Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos
Las alubias verdinas a la jardinera son una receta tan reconfortante como saludable. Este plato combina las propiedades de las legumbres con una variedad de verduras, lo que lo convierte en una bomba nutritiva.
Para espesar el caldo en caso de que esté muy ligero, retira unas cucharadas del potaje al vaso de la batidora, tritúralo, incorpóralo de nuevo a la cazuela y mezcla bien.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 350 g de alubias verdinas
- 1 cebolleta
- 2 zanahorias
- 3 patatas
- 1 pimiento verde
- 1/2 pimiento rojo
- 1 puerro
- 4 dientes de ajo
- Un trozo de chorizo
- 100 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Pon las alubias a remojo de víspera en abundante agua, durante 12 horas aproximadamente.
Pela y pica los ajos y la cebolleta y póchalos en la olla rápida con 3-4 cucharadas de aceite durante 6-8 minutos. Pela las patatas y las zanahorias. Corta en dados las verduras: las patatas, las zanahorias, el puerro y los pimientos e incorpora todo a la olla. Sazona, rehoga y cocina el conjunto durante 5 minutos aproximadamente.
Corta el chorizo en rodajas finas, agrégalas a la olla y remueve. Vierte el vino blanco y condimenta con la hoja de laurel. Incorpora las alubias escurridas y mezcla bien. Cubre con agua y pon a punto de sal. Tapa y cocina durante 5-7 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Deja enfriar y abre la olla.
Retira la hoja de laurel. Sirve las alubias a la jardinera en plato hondo. Decora cada plato con una hojita de perejil.
