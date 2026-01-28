Susanna Griso, sobre la salud del rey Juan Carlos: "Ha habido cierta preocupación en las últimas semanas"

En los últimos años las visitas del rey Juan Carlos I a profesionales médicos, por distintos motivos, han sido más de las que se conocen públicamente. Ese 'cordón' informativo se debe a la voluntad del propio rey emérito.

"No le gusta que se especule con su salud, pero tampoco le gusta preocupar", decía la periodista y presentadora Susanna Griso, que aclaraba que prefiere mantener estos asuntos en el ámbito más privado.

Sí se conocieron sus operaciones de cadera, rodilla o tobillos, problemas que junto a la artrosis severa que padece le provocaron la cojera que arrastra. También que en una intervención coronaria a Juan Carlos de Borbón se le colocó un marcapasos. Así hasta 17 intervenciones quirúrgicas, diez de las cuales se llevaron a cabo entre 2010 y 2019.

La periodista Gema López avanzó el martes que su delicado estado de salud impidió si viaje al funeral de Irene de Grecia, su cuñada y hermana de la reina Sofía, así como que implicó su ingreso hospitalario: "Los médicos no le recomendaron ese viaje", aseguraba Susanna.

"No quiero decir nada porque no le gusta que especulemos con ello", afirmaba Griso, que al mismo tiempo revelaba que recientemente la salud de Juan Carlos ha generado cierta alarma.

"Sé que ha habido cierta preocupación en las últimas semanas o meses", afirmaba.

¿Una vuelta adelantada a España?

Respecto al deseo de quien fue Rey de España durante casi 40 años, de pasar sus últimos días en su tierra, el consenso en plató era evidente y consideraban que Juan Carlos ya ha "expiado sus pecados" con su autoimpuesto exilio. Aludían a una "altura de miras" a los actores implicados para permitir su regreso para evitar "Que el desenlace se produzca en Abu Dabi, con el embarazo diplomático y político que supone un caso como este", expresaba el periodista Rubén Amón.

Sobre su hipotética muerte, Susanna Griso respondía a Gema López: "La Reina de Inglaterra lo tenía preparado desde hacía años. Nunca está de más tener pensado ese protocolo".

