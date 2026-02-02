Antena3
Para 4 personas

Champiñones en salsa con huevos tontos, de Joseba Arguiñano: un plato tradicional con un nombre muy simpático

Aunque los champiñones necesitan una hora de cocción. esta receta de Joseba Arguiñano es muy sencilla y no requiere gran trabajo. El cocinero los acompaña con una salsa y huevos tontos.

Champiñones en salsa con huevos tontos

Los huevos tontos se pueden comer templados o fríos, pero calientes están mucho más sabrosos.

Este plato tiene ese equilibrio entre lo casero y lo saludable, perfecto para una comida que cuida el cuerpo y reconforta el alma.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 champiñones (grandes)
  • 4 huevos de codorniz
  • 1/2 cebolla
  • 4 dientes de ajo
  • 1 punta de guindilla seca
  • 1 cucharada de harina
  • 100 ml de vino blanco
  • 3 l de agua
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Para los huevos tontos:

  • 100 g de pan duro
  • 100 ml de leche
  • 1 huevo
  • 50 g de jamón ibérico
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Corta los tallos de los champiñones y limpia los sombreros en un bol con agua fría para eliminar posibles restos de tierra e impurezas. Resérvalos.

Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela la cebolla y los dientes de ajo, pícalos en brunoise (dados pequeños) e incorpóralos a la cazuela. Añade la punta de guindilla cortada en 3 trozos y sofríe el conjunto a fuego moderado durante 5-8 minutos, sin dejar que tomen color.

Agrega la harina y rehoga durante 1 minuto. Incorpora los champiñones enteros, riega con el vino blanco y sazona. Cubre con el agua y cocina durante 1 hora; una media hora con tapa y el resto del tiempo destapado.

Para los huevos tontos, desmenuza el pan duro sobre un bol y añade poco a poco la leche, el huevo batido y una pizca de sal, removiendo para que el pan absorba bien el líquido. Tiene que quedar hidratado, pero no empapado.

Ralla el ajo y pica finamente el jamón y unas hojas de perejil, unos 10 gramos. Agrega todo al pan y aplasta el conjunto con un tenedor hasta obtener una papilla homogénea.

Calienta 3-4 dedos de aceite en un cazo pequeño o en una sartén. Toma porciones de la masa con ayuda de dos cucharas y dales forma de croqueta. Déjalas caer en el aceite con cuidado y fríelas a fuego alto, volteando para que se hagan por todos lados, hasta que se doren y estén crujientes.

Retira los huevos tontos a un plato cubierto con papel de cocina para que absorban el exceso de grasa.

Abre los huevos de codorniz con ayuda de la punta de un cuchillo y fríelos en una sartén con abundante aceite de oliva. Sazónalos y espolvorea con perejil picado.

Sirve en cada plato 4 champiñones con salsa al gusto. Coloca encima 1 huevo tonto y 1 huevo de codorniz por ración. Decora con una hoja de perejil.

Champiñones en salsa con huevos tontos

Champiñones en salsa con huevos tontos, de Joseba Arguiñano: un plato tradicional con un nombre muy simpático

