A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Fernando Esteso con fragmentos inéditos de su última entrevista
La muerte de Fernando Esteso ha conmocionado especialmente al mundo de la cultura en nuestro país. El actor fallecía durante la madrugada del domingo a sus 80 años y hoy le recordamos en Y ahora Sonsoles.
Fernando Esteso fallecía durante la madrugada del domingo a sus 80 años en el hospital universitario La Fe de Valencia. Tras semanas atravesando episodios de problemas respiratorios, el actor se marchaba dejando un legado imborrable.
Hoy, amigos, familiares y compañeros de Esteso le han dado el último adiós en el tanatorio en Valencia. Sin embargo, será mañana cuando se celebre el entierro del actor en Zaragoza, en la más estricta intimidad.
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos la última entrevista que nos concedió y te mostramos algunos fragmentos inéditos. ¡Te esperamos, a partir de las 17:00h en Antena 3!
