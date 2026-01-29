Susanna Griso, sobre la soledad de la reina Sofía: "No la dejan viajar a Sanxenxo cuando viene el Rey"

"La Reina Sofía está sola", advertía la periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, lo que ha encendido algunas alarmas.

"Lo está pasando muy mal"

El pasado 15 de enero falleció Irene de Grecia, hermana de Sofía, con la que guardaba una estrecha relación y la ha acompañado a lo largo de décadas. Apenas un mes antes, en diciembre también falleció su gran amiga Tatiana Radziwill. La periodista ha podido saber que tras regresar del entierro de su hermana en Grecia, la reina emérita se ha dado de bruces con la realidad: "Lo está pasando muy mal (...) Una familia dividida, sola en una casa".

Pese a la buena relación que tiene Sofía con el rey emérito, Juan Carlos, no se le permitiría viajar a Abu Dabi a visitarle; decisión que no haría más que agrandar la brecha dentro de la familia Borbón: "Tiene una muy buena relación con su marido. estaría encantada de que su marido pernoctara en la Zarzuela y pudiesen tener cierta convivencia".

Otra causa de su tristeza sería que tampoco podría visitar a sus nietas y nietos todo lo que le gustaría, según afirmaba la periodista experta en Casa Real, Ana Polo, quien coincidía en su sentimiento de soledad.

A que la reina Sofía percibe una mayor soledad se le añade una agenda institucional cada vez más reducida y con actos en los que no está acompañada por ningún miembro más de su familia.

Larga soledad y cambios difíciles

Gema López por su parte advertía que la reina Sofía ha sufrido la soledad durante largos años, "incluso cuando Juan Carlos vivía aquí en España", dado el estilo de vida del rey emérito. Sin embargo, al mismo tiempo que la periodista considera que los cambios a estas alturas son complicados, asegura que las circunstancias han unido a los eméritos "más que nunca" y su entendimiento mutuo haya aumentado.

