El influencer de 20 años 'Dolar dorado' que factura más de un millón de euros al año: "A día de hoy los estudios universitarios no te preparan"

Toni Santos, más conocido como 'Dolar Dorado', es un influencer de 20 años cuya sociedad facturó el pasado año un millón y medio de euros. En sus inicios cuenta que cuando volvía a casa del colegio en vez de ponerse a estudiar para sacar un 10 lo que hacía era conformarse con un 5 para tener a sus padres tranquilos y formarse en otras materias que le ayudaran a ganar dinero.

Con 12 años empezó a vender por internet cortauñas infantiles. Dejó los estudios por el mundo del e-commerce porque no quería ser víctima del sistema. Ahora asegura que es multimillonario y puede permitirse regalarle a su padre relojes de alta gama de más de 40.000 euros.

"Mucha gente empatizó con lo que yo iba contando por las redes"

Toni se especializó en crear contenido por internet y sus vídeos comenzaron a tener un gran éxito entre los jóvenes. "Mucha gente empatizó con lo que yo iba comunicando", señala.

No se define como un 'coach' ni como un mentor que hace a la gente millonaria. Su trabajo consiste en "reunir a personas que han trabajado mucho en su nicho y ofrecen esa formación a otros que no han tenido oportunidad de conocer esa nueva tecnología que va avanzando y crean una brecha respecto al sistema educativo actual". "Yo no enseño a ser 'influencer' pero hay muchos chavales que estudian carreras que no están adaptadas al mundo real".

"Hay un paro juvenil alto y a la vez empresas que no encuentran talento"

Cree que a día de hoy los estudios universitarios tradicionales no te preparan para el mundo real. "Tenemos un paro juvenil alto y empresas que no encuentran talento".

Sobre el sistema de impuestos en España, mantiene que el sistema impositivo está descontrolado y se debería premiar más a gente que intenta crecer que a personas que no lo hacen. "La realidad es que los autónomos que crean proyectos propios son a los que más se debería ayudar".

"Muchos no sacrificarían lo que yo he sacrificado"

Sus padres siempre le han dicho que era difícil llegar a destacar en un mundo con tanta competencia pero cree que si la gente no logra sus resultados es porque muchos no sacrifican los que él ha sacrificado ni lo intentan con todas sus ganas.

Asegura que no quiere incitar a nadie a ganar 5.000 euros al mes, solo explica lo que él hace que es crear una nueva forma de educación que entiende que esté mal vista porque no está regulada. Insiste este joven en que sus intereses van mucho más allá del dinero y uno de sus objetivos es el de ayudar a la gente a través de su formación.

