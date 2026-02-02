La locura de Alba al ganar el Gran Premio tras muchos intentos

Alba ha confesado que le da miedo fallar, y no es para menos porque nada más comenzar el panel, en la primera tirada ha dicho una letra que no estaba.

Tras muchas dudas, la del atril azul ha decidido usar el supercomodín para poder seguir jugando. Después de caer varias veces sucesivas en uno de los gajos más bajos de La ruleta, Alba no tenía muy claro si lanzarse a por la segunda parte del Gran Premio.

Finalmente la suerte le ha sonreído hasta el punto de posicionarse en primer lugar en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte.