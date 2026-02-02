Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de febrero

La locura de Alba al ganar el Gran Premio tras muchos intentos

La concursante del atril azul lo ha pasado verdaderamente mal justo antes de cada tirada: "¡Me da miedo!"

La locura de Alba al ganar el Gran Premio

La locura de Alba al ganar el Gran Premio tras muchos intentos

Publicidad

Alba ha confesado que le da miedo fallar, y no es para menos porque nada más comenzar el panel, en la primera tirada ha dicho una letra que no estaba.

Tras muchas dudas, la del atril azul ha decidido usar el supercomodín para poder seguir jugando. Después de caer varias veces sucesivas en uno de los gajos más bajos de La ruleta, Alba no tenía muy claro si lanzarse a por la segunda parte del Gran Premio.

Finalmente la suerte le ha sonreído hasta el punto de posicionarse en primer lugar en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La locura de Alba al ganar el Gran Premio

La locura de Alba al ganar el Gran Premio tras muchos intentos

Influencer.

El influencer de 20 años 'Dolar dorado' que factura más de un millón de euros al año: "A día de hoy los estudios universitarios no te preparan"

La advertencia de Juanma a Jorge Fernández

"Tú lo presentas y no te da palo": la advertencia de Juanma a Jorge Fernández

Champiñones en salsa con huevos tontos
Para 4 personas

Champiñones en salsa con huevos tontos, de Joseba Arguiñano: un plato tradicional con un nombre muy simpático

Marcos de Quinto
Regreso del Emérito

Marcos de Quinto, duro con Felipe VI por la vuelta de Juan Carlos I a España antes de morir: "La culpa se la van a echar a él"

Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos
Para 4 personas

Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos

Las alubias verdinas a la jardinera son una receta tan reconfortante como saludable. Este plato combina las propiedades de las legumbres con una variedad de verduras, lo que lo convierte en una bomba nutritiva.

David Alandete en Espejo Público.
Alandete en Espejo

El periodista David Alandete: "La venganza es el motor de Donald Trump"

El periodista ha presentado su nuevo libro en Espejo Público y ha explicado la impresión que tiene Trump sobre España.

Amenazas a trabajadoras del 016.

"Te voy a matar": las amenazas que reciben las trabajadoras del 016

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, sobre el asesinato de un hombre a manos de su pareja: "Si hubiese sido al revés, se hubiese parado el país"

Rifirrafe entre Rubén Amón y Serafín Giraldo.

Rifirrafe entre Rubén Amón y el policía Serafín Giraldo: "Eres policía pero también un ser humano con ideas políticas"

Publicidad