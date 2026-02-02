Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Verónica Sánchez, alcaldesa de El Palmar, sobre la 'Alcarazmanía': "Había unos chinos haciéndose fotos..."

La alcaldesa de El Palmar, localidad natal de Carlos Alcaraz, ha hablado con Manu Sánchez tras la gesta del tenista murciano en el Open de Australia.

Verónica Sánchez, alcaldesa de El Palmar

La alcaldesa de El Palmar, exultante con la victoria de Alcaraz en Melbourne | Antena 3 Noticias

Luis F. Castillo
Publicado:

Un día después de la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, Murcia se levanta con la resaca del Career Grand Slam de su paisano deportivo más ilustre. Carlitos ya está volando hacia España y pronto pondrá rumbo hacia El Palmar, su localidad natal y donde le esperan sus vecinos.

"Siempre se celebra como el primero, no llegas a acostumbrarte"

Verónica Sánchez

Verónica Sánchez, alcaldesa de la pedanía, ha atendido a las Noticias de la Mañana de Antena 3 y ha charlado con Manu Sánchez tras la gesta de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en la final de Melbourne: "Nos hemos levantado con mucha energía para ir a trabajar", ha bromeado la edil del Partido Popular.

¿Ha sido diferente o más especial que los demás majors de Carlitos? "Siempre se celebra como el primero, no llegas a acostumbrarte, la emoción.... hay que ver lo que se siente cuando estás viendo y viviendo el momento".

La alcaldesa nunca dudó de Alcaraz. Ni siquiera después de que Djokovic ganase con holgura la primera manga de la final en la Rod Laver Arena: "Era un día muy especial, fue un partido precioso. En el primer set recuerdo que dije que no pasaba nada, que esto lo tenía ganado".

Café, bizcochos y bollos

Sus paisanos se congregaron en un pabellón de El Palmar para seguir la gran final del único Grand Slam que faltaba en el palmarés de Alcaraz: "Preparamos café, bizcochos y bollos. La gente madrugó y fue el día que más apoyo recibió Carlos de vecinos y gente que vivía en otros pueblos como Torre Pacheco".

El joven de 22 ya está camino de casa, donde le preparan el homenaje que se merece: "Cuando venga aquí desconectará con los amigos y lo celebrará. Intentaremos dejarle descansar, pero los vecinos necesitan hacerle sentir ese calor y recibirle como se merece".

Turismo en El Palmar

¿Está recibiendo El Palmar más turismo por el boom de Alcaraz? "Sí, hace unas semanas llegaba de trabajar y tenemos un mural de Carlitos entrando a la pedanía y había unos chinos haciéndose fotos. Gente de fuera viene a El Palmar, a ver dónde ha ido al colegio, la calle donde vive...".

Verónica Sánchez ha desvelado que desde el ayuntamiento de El Palmar trabajan en un homenaje a Carlos Alcaraz, aunque no ha querido desvelar más detalles. ¿Quizá una calle, una plaza, un pabellón...? Pronto lo sabremos.

