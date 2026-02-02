"Tú lo presentas y no te da palo": la advertencia de Juanma a Jorge Fernández

Unas cuatro veces ha querido resolver el panel y ha cambiado de opinión.

Juanma quería asegurar el dinero que tenía acumulado en su atril. "¿Y si lo pierdo?", se plantea preocupado.

Sin embargo, el público ha insistido para que continuase tirando en busca del supercomodín. Y tampoco es que se haya resistido mucho a las indicaciones de todos.

"Tú lo presentas y no te da palo, pero desde aquí la cosa es distinta", le ha espetado con mucha guasa Juanma a Jorge Fernández.

