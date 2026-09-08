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Caso Plus Ultra

El juez cita hoy a declarar al ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, que también apuntó a Zapatero

Roselli, al igual que Julio Martínez Sola, también apuntó en un escrito previo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero

El juez cita hoy a declarar al ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli que también apuntó a Zapatero | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El curso judicial sigue con su agenda y después de que este lunes declarase ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el expresidente de Plus Ultra hoy es el turno del ex consejero delegado, Roberto Roselli.

Roselli, al igual que Julio Martínez Sola, también apuntó en un escrito previo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El ex consejero indicaba la "pretensión de cobrar" del expresidente y de su presunto "testaferro" y amigo, Julio Martínez Martínez, por mediar, presuntamente, en torno al préstamo público de 53 millones de euros que finalmente Plus Ultra recibió en 2021.

En su declaración, Julio Martínez Sola indicó que era Roselli quien controlaba más los asuntos económicos y el día a día de la empresa. Sola dijo que él asumía que el citado pago de ese 1% iba para el "grupo Zapatero" a cambio de labores de "acompañamiento" para lograr este préstamo, aunque dijo desconocer qué gestiones hizo porque él no hacía labores de seguimiento.

Martínez Sola y Roselli aseguraron que no "llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI" aunque reconocieron que "como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero".

Los directivos de la compañía explicaron la supuesta mordida del 1% se realizó entre 2020 y 2025. Así, 249.000 fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, empresas vinculadas a Martínez Martínez.

Esta investigación pone a Rodríguez Zapatero en el vértice de una presunta trama de influencias en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, Zapatero lo niega todo y se desvincula del mismo. El expresidente también está investigado por presunto contrabando y fraude fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su oficina.

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