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Vídeo de la detención de un hombre armado, con las manos ensangrentadas, que amenazaba a los comensales de un restaurante en Barcelona

Un grupo de testigos se enfrentan a un hombre que entró en un restaurante con un arma blanca amenazando a los comensales.

Este es el momento en el que detienen al hombre que entró con un cuchillo a un restaurante

Este es el momento en el que detienen al hombre que entró con un cuchillo a un restaurante

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Agustina Leiva
Publicado:

El lunes, un hombre armado con un cuchillo entra en un restaurante de Barcelona y amenaza a las personas del interior. El vídeo del momento, grabado por los testigos, muestra cómo el hombre huye de la escena mientras lo persigue un grupo de personas que estaban en el restaurante. En su mano un cuchillo con el que amenaza a los que le persiguen.

Ha ocurrido en la calle Ferran, cerca de la confluencia con la calle Avinyó (Ciutat Vella, Barcelona). El hombre entra en el restaurante con un arma blanca y comienza a amenazar a los comensales y trabajadores del establecimiento. Son momentos de tensión en los que varias personas intentan huir del restaurante y se desata el caos. Los gritos de la gente que salió corriendo alertó a los demás locales de la calle, que comenzaron a cerrar sus puertas y bajar sus persianas.

En el vídeo de uno de los testigos se puede ver cómo el asaltante, una vez fuera del restaurante, amenaza con el cuchillo a las personas que salen corriendo detrás de él para capturarlo. Sin embargo, esto no impide que lo sigan y consigan acorralarlo. Después de unos segundos de forcejeo, consiguen reducirlo en el suelo a la espera de las autoridades.

Según algunos trabajadores de la zona, el hombre tenía las manos manchadas de sangre. Después de unos minutos de haberlo retenido, llega llega la Guardia Urbana y lo detiene. Por el momento, no han querido revelar la edad, ni la nacionalidad del asaltante. Tampoco han esclarecido los motivos por los que ha entrado en el restaurante.

Un momento de mucha tensión que cada vez es más habitual en Barcelona, muchos vecinos denuncian inseguridad en las calles. Una de las zonas donde ha aumentado la delincuencia es en L'hospitalet de Llobregat, para darle solución los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha un plan de choque en este municipio para acabar con la criminalidad y aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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