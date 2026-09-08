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Esta noche en El secreto: Serhat sospecha de Can y se pregunta si es el padre de Kader

La visita de Can a Berrak en el hospital no pasa desapercibida para Serhat. Hay detalles de su relación que no consigue entender y que podrían estar relacionados con el secreto de su esposa.

Esta noche en El secreto: Serhat sospecha de Can y se pregunta si es el padre de Kader

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Esta noche, Serhat y su hermano mayor, Can, tienen una conversación que puede sacar a la luz secretos del pasado. Todo comienza cuando hablan de Berrak y de la relación que ambos han tenido con ella, pero pronto la conversación se vuelve incómoda.

Serhat recuerda cómo, antes de que Berrak sufriese el accidente, apenas hablaba con Can. Sin embargo, hay algo que no consigue entender: ha ido a verla al hospital y hasta le ha llevado sus flores favoritas, unos lirios blancos.

Su hermano mayor reconoce que verla al borde de la muerte le ha partido el corazón. Aunque sabe que Berrak nunca le ha tenido demasiado cariño, no puede olvidar que, mientras estaba en prisión, ella sí se preocupó por él.

Mientras Berrak permanece ingresada y ajena a todo lo que está ocurriendo a su alrededor, Serhat vive un auténtico infierno. La situación se complica cada vez más y las preguntas sobre el pasado de Berrak vuelven a estar sobre la mesa.

¿Qué relación tiene Can con Kader? ¿Podría ser él su verdadero padre? Esta noche, nuevo capitulazo en Antena 3. Y después, en En tierra lejana.

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