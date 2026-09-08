Esta tarde, el actor Rodolfo Sancho se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles

Rodolfo Sancho nació en una familia de artistas. Hijo del actor Sancho Gracia, su futuro estaba destinado a las cámaras y la interpretación. Por eso, con tan solo 8 años, Rodolfo siente la llamada y debuta en su primer proyecto.

Con el tiempo, Rodolfo Sancho se ha convertido en uno de los actores más famosos de nuestro país. Una profesión que compaginó con la temprana paternidad y que se convirtió en un sueño cumplido.

Hoy, Rodolfo Sancho se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles y nos presenta su último proyecto. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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