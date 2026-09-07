Juan Fernández- Miranda sostiene que Zapatero "lo tiene difícil" con las joyas: "Lo importante es si ha prescrito o no el delito"

José Luis Rodríguez Zapatero va a aportar un escrito en el que certificará, supuestamente, que las famosas joyas incautadas en su despacho fueron un regalo de la realeza saudí para su esposa. Esto ocurrió durante su etapa como presidente del Gobierno. Dicho movimiento esclarecería la parte de la investigación en la que prescribiría el delito, teniendo en cuenta que el juez Calama no revele que se trata de un presunto delito de blanqueo de capitales y contrabando.

En este contexto, Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de 'El Confidencial', ha recordado los pasos que ha dado el ex presidente del Gobierno desde hace ya dos meses. "Recordemos que Zapatero dijo que atendería a la prensa, luego se escondió, luego dio una entrevista a Televisión Española y tampoco lo explicó. Han pasado ya dos meses", relata.

"He llegado a oír que va a decir que las tenía en depósito"

Continuando con el recorrido de acontecimientos, Miranda explica que "salió el ministro Miguel Sebastián para explicar en un artículo en 'El Diario' que el origen era saudí y lanzar ese globo sonda". Por si fuera poco, el periodista reconoce que él ha llegado a escuchar que "va a decir el presidente Zapatero que las tenía en depósito".

"Lo importante no es que tenga o no tenga las joyas, esto ya está probado; es si ha prescrito o no el delito"

Por tanto, Miranda sostiene que todo ha sido "un cambio de criterio permanente" y que "hay mucha expectación por saber cómo se concreta". Lo que asegura el periodista es que "lo importante no es que tenga o no tenga las joyas, esto ya está probado; es si ha prescrito o no el delito. Ahí yo creo que lo tiene difícil, porque la cuestión es el momento en que se lo encuentran".

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