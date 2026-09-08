La Fórmula 1 dispara los precios en Madrid: hoteles un 70% más caros y experiencias de hasta 6.000 euros

Madrid se prepara para recibir a miles de aficionados de la Fórmula 1 y los negocios ya se frotan las manos. El Gran Premio puede dejar más de 112 millones de euros en la ciudad y restaurantes, hoteles y locales de ocio se han lanzado a captar a los visitantes.

Donde más se nota la subida es en los hoteles. Las tarifas han aumentado hasta un 70% con motivo del Gran Premio. Encontrar una habitación para este fin de semana sale bastante más caro de lo habitual, especialmente en las zonas próximas a la celebración del evento.

Y si el objetivo es vivir la Fórmula 1 por todo lo alto, el precio se dispara todavía más. Hay hoteles que ofrecen paquetes especiales de hasta 6.000 euros por persona, con alojamiento y experiencias VIP relacionadas con el Gran Premio.

De menús de poco más de 20 euros hasta experiencias gastronómicas de varios miles

También hay opciones para sentarse a comer con la Fórmula 1 como protagonista. Algunos restaurantes han preparado menús especiales que llegan a los 95 euros por persona, mientras que otros establecimientos cercanos al circuito han optado por propuestas más económicas para atraer a los aficionados.

La diferencia de precios es enorme. Desde un menú de poco más de 20 euros hasta experiencias de varios miles. Todo depende de cómo quiera vivir cada uno el Gran Premio, pero una cosa está clara: la Fórmula 1 no solo acelera los monoplazas. También está acelerando los precios en Madrid.

Y detrás de esas cifras hay un negocio que supera los 112 millones de euros. Restaurantes, hoteles y locales de ocio esperan un fin de semana excepcional y se preparan para aprovechar al máximo la llegada de la Fórmula 1 a la capital.

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