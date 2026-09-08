El espontáneo momento en el que Penélope Cruz se quita los zapatos a su llegada a Venecia junto a Javier Bardem

Javier Bardem y Penélope Cruz han llegado al Festival de Venecia juntos para presentar Bunker, película dirigida por Florian Zeller y una de las 21 contas que compiten por el León de Oro.

A su llegada a la ciudad italiana la actriz ha sorprendido con un momento muy espontáneo cuando se ha quitado los tacones antes montarse en una de las típicas lanchas con las que te transportas en Venecia.

Bardem ayudó a su mujer sosteniéndole los zapatos y dándole la mano en la bajada y subida a la lancha.

Bunker narra la crisis en el matrimonio de Miguel, un arquitecto premiado, y su esposa Sofía tras 17 años juntos, a raíz de que él acepta construir un búnker de supervivencia para un magnate de la tecnología.

No es la primera vez que el matrimonio trabaja en un proyecto juntos. Se conocieron en 1992 cuando rodaron Jamón, jamón, la cinta de Bigas Luna donde empezó su amistad. Después en 2007 se volverían a encontrar en Vicky Cristina Barcelona, papel que le valió a Penélope un Oscar a Mejor Actriz de Reparto y en el rodaje empezaron a salir juntos.

Se casaron en 2010 y tienen 2 hijos juntos, Leo y Luna.