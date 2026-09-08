¡La reina de los gajos!: Marta consigue el ‘Supercomodín’ y se lleva la primera ola del día

El Panel de la Letra Oculta tiende a ocultar, precisamente, una letra poco común. Sin embargo, esta vez no ha sido así y Marta ha salido ganando con su primera apuesta. Y es que le ha bastado con decir la ‘R’ para conseguir el precisado ‘Supercomodín’ de esta prueba.

No bastante con este gajo, la concursante ya se había hecho en el turno anterior con el de ‘Todas las vocales’, el ‘Me lo quedo’ y el ‘Comodín’. ¡Tenía casi todos en su poder! Sin embargo, con 500€ en el marcador, ha optado por comprar las vocales y así acercarse más a la resolución del panel.

Finalmente, Marta ha logrado dar con la respuesta correcta, llevándose la primera ola del programa con un premio de 750€. ¡Dale play al vídeo para ver de nuevo este momento!

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