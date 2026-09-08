Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de septiembre

¡La reina de los gajos!: Marta consigue el ‘Supercomodín’ y se lleva la primera ola del día

Marta se ha coronado oficialmente como la reina de los gajos al conseguir, en el Panel de la Letra Oculta, el supercomodín.

Marta en La ruleta de la suerte

¡La reina de los gajos!: Marta consigue el ‘Supercomodín’ y se lleva la primera ola del día

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

El Panel de la Letra Oculta tiende a ocultar, precisamente, una letra poco común. Sin embargo, esta vez no ha sido así y Marta ha salido ganando con su primera apuesta. Y es que le ha bastado con decir la ‘R’ para conseguir el precisado ‘Supercomodín’ de esta prueba.

No bastante con este gajo, la concursante ya se había hecho en el turno anterior con el de ‘Todas las vocales’, el ‘Me lo quedo’ y el ‘Comodín’. ¡Tenía casi todos en su poder! Sin embargo, con 500€ en el marcador, ha optado por comprar las vocales y así acercarse más a la resolución del panel.

Finalmente, Marta ha logrado dar con la respuesta correcta, llevándose la primera ola del programa con un premio de 750€. ¡Dale play al vídeo para ver de nuevo este momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Susanna Griso y Rubén Amón

Susanna Griso pregunta a Rubén Amón sobre el "cambio vital" que casi le cuesta la vida: "¿Cómo te ha afectado?"

La ruleta de la suerte

¿Un comodín por 0 euros?: Así ha sido la sorprendente estrategia de Marta

Miguel Ángel Silva en Espejo Público.

"Han entrado, al menos, 100 yihadistas en Ceuta". Hablamos con las mafias que operan en la ciudad autónoma

La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 8 de septiembre

Marta consigue otra ola sin siquiera tirar: Utiliza el ‘Me lo quedo’ y roba 500 euros a Dani

Marta en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 8 de septiembre

¡La reina de los gajos!: Marta consigue el ‘Supercomodín’ y se lleva la primera ola del día

Rodolfo Sancho
A partir de las 17:00

Esta tarde, el actor Rodolfo Sancho se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles

Es uno de los actores más reputados del país y hoy nos presenta su último proyecto. Una entrevista dónde repasaremos su trayectoria, su saga familiar y conoceremos al Rodolfo de detrás de la pantalla.

La vuelta al cole.
Fórmula 1 en Madrid

La Fórmula 1 dispara los precios en Madrid: hoteles un 70% más caros y experiencias de hasta 6.000 euros

La Fórmula 1 llega a Madrid y también pisa el acelerador en los precios. La llegada de miles de aficionados dispara las tarifas de hoteles y llena restaurantes con propuestas especiales. Hay menús por 95 euros y paquetes de lujo que alcanzan los 6.000 euros por persona.

Amón y Aguirre

Esperanza Aguirre se rinde ante Rubén Amón: "Soy admiradora suya, dio un pregón que nunca he oído nada mejor"

Susana Díaz, en Espejo Público.

Susana Díaz, sobre un posible adelanto electoral: "Si las haces en marzo, contaminas el debate de las municipales"

Rubén Amón

Rubén Amón y Fernández- Miranda reaccionan a la 'lista negra' de Marlaska: "Es intolerable y gravísimo"

Publicidad