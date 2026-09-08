Los coaches de La Voz nos adelantan los detalles de la nueva edición: "Habrá mucha complicidad"

La nueva temporada de La Voz está a punto de comenzar. Pablo López, Lola Índigo, Melendi y Mika nos adelantan algunas pistas de todo lo que viviremos a partir del 18 de septiembre en Antena 3.

Los cuatro coaches prometen una edición con mucho talento, competición y una gran complicidad entre ellos.

Pablo López tiene clara su estrategia para esta edición y parece que no piensa ponérselo fácil a sus compañeros: “En esta nueva edición vais a ver cómo someto a mis compañeros a base de robarles siempre y convencer con pocas palabras”, señala.

Por su parte, Lola Índigo destaca el nivel de las voces: “Hay unos concursantes increíbles”.

Melendi también tiene claro qué nos espera en esta nueva temporada: “Mucho talento, mucha complicidad entre los coaches”, asegura.

Mika coincide con sus compañeros y destaca el alto nivel de la competición: “Hay una energía muy diferente este año y la competición es muy, muy alta”, explica.

No te pierdas el estreno de La Voz el próximo 18 de septiembre en Antena 3.