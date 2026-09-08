Afra Blanco, sobre el polémico informe de Interior que clasifica periodistas: "Desde el otro lado me definen como 'Charo'"

"Marlaska nos tiene fichados, entre ellos varios tertulianos de este programa", así comenzaba Susanna Griso tras conocer que el Ministerio del Interior maneja un dosier confeccionado en secreto por colaboradores del ministro Fernando Grande-Marlaska en el que se incluyen decenas de periodistas en activo, con foto y comentarios sobre sus posicionamientos políticos: "a favor o en contra del Gobierno, es crítico con la amnistía, afín al PSOE", tal y como publica 'El Confidencial'.

La ronda de presentaciones de los tertulianos del programa de Espejo Público de hoy, comenzaba describiendo a cada uno de los presentes. Afra Blanco, según el dosier de Interior se define como "conservadora, afín al PSOE, independiente, central derecha moderada y periodista polémica". La activista y sindicalista, tal y como se ha definido ella responde a ese dosier: "Lo que sí sé, es como me definen otros al otro lado, y es: 'Charo'", ironizaba Afra.

"Si no seguimos los argumentarios del Gobierno, somos peligrosos"

Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón' se pregunta si el Gobierno "nos clasifica dependiendo de lo que vayamos a votar". "Si no seguimos los argumentarios oficiales, todos los de esta mesa somos peligrosos", explicaba Morodo refiriéndose a toda la mesa de tertulianos.

Susana Díaz, senadora del partido socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía se define ella misma como "socialdemócrata clásica y crítica con todo lo que" no está de acuerdo, "forma parte de mi libertad", esa ha sido la respuesta a la pregunta de Susanna Griso sobre si ella quiere "saber como la definen".

Y, Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular en la ronda de presentaciones matiza: "lo mío creo que no sorprende a nadie", definiéndose como "centroderecha y muy convencido de esa postura", "y muy combativo", apostillaba Susanna Griso.

El mencionado medio ha contactado con el Ministerio del Interior para conocer su versión. Una portavoz oficial del departamento reconoce la existencia y la veracidad de este documento, pero niega su que Fernando Grande-Marlaska lo haya elaborado. Interior, por su parte, asegura que este documento estaba destinado para consumo interno de la Oficina de Comunicación del ministerio "para conocer los periodistas que estaban en los medios y qué temas abordaban".

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