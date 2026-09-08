¿Un comodín por 0 euros?: Así ha sido la sorprendente estrategia de Marta

Marta ha conseguido reunir una buena cantidad de gajos que ha ido gastando paulatinamente a lo largo del programa. Antes del Panel con Bote, la concursante todavía tenía unos cuantos en su poder y, de cara a mantenerse como la clara candidata a llegar a la Gran Final, ha decidido gastar su ‘Comodín’.

Ahora bien, no lo ha hecho para defender un buen marcador. Y es que su compañero Dani acumulaba la escandalosa cantidad de 2.625€. Una cifra lo suficientemente elevada como, para en caso de resolver el panel, adelantar a Marta en la clasificación.

Por eso, teniendo 0€ en su marcador, Marta ha optado por emplear el ‘Comodín’ al fallar cuando elegía la ‘B’. Una decisión que no se basaba en el valor económico del panel, sino en el futuro hacia el que se quería dirigir. ¿Quieres ver la reacción de Dani? ¡Dale play al vídeo de arriba!

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