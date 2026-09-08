Rescatan en helicóptero a una vaca atrapada en un arroyo de Campoo de Suso

Bomberos del 112 de Cantabria han rescatado en helicóptero a una vaca que había quedado atrapada en el arroyo de la Canal del Hitón, en Campoo de Suso. El animal se había metido en el cauce y no podía salir del lugar por sus propios medios. Ante la dificultad del rescate por tierra, los equipos de emergencia optaron por extraerlo por aire. La intervención también permitió evitar una posible contaminación del arroyo, del que se capta agua destinada al consumo humano.