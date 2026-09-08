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Silvia Alonso interpreta a Ariadna en A la deriva: “Es la moderna y así la ven en el pueblo”

La actriz interpreta a una mujer que regresa a Bastuel años después y que establecerá un vínculo especial con Tristán. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

Silvia Alonso

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Silvia Alonso se mete en la piel de Ariadna en A la deriva, la nueva serie que llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer.

Ariadna nació en Bastuel, pero creció lejos del pueblo. Años después regresa para trabajar en la caja de ahorros, aunque el tiempo que ha pasado fuera hace que no termine de sentirse parte del lugar: “Regresa años después, pero ha estado tanto tiempo fuera que ha estado desarraigada y por esa razón puede que conecte más con Tristán”, explica Silvia Alonso.

Su llegada no pasa desapercibida entre los vecinos. La actriz reconoce que una de las cosas que más le atrajo del personaje fue precisamente su forma de romper con lo establecido: “Me gustó el personaje porque es la moderna y así la ven en el pueblo”.

Pero Ariadna todavía guarda mucho por descubrir: “Tiene más cosas que iremos descubriendo”, adelanta Silvia Alonso sobre la evolución de su personaje.

Su vínculo especial con Tristán

Uno de los aspectos que más destaca la actriz es la relación que Ariadna establece con Tristán, por quien comienza a sentirse atraída tras su regreso a Bastuel.

“Tiene un vínculo bastante moderno y eso me gusta”, confiesa Silvia Alonso sobre una relación que promete tener peso en la historia.

Descubre a Silvia Alonso como Ariadna en A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer.

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