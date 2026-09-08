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Mejores momentos | 8 de septiembre

Marta consigue otra ola sin siquiera tirar: Utiliza el ‘Me lo quedo’ y roba 500 euros a Dani

Para conseguir una ola en La ruleta de la suerte, generalmente, hay que tirar varias veces hasta acumular un premio lo suficientemente alto. Sin embargo, Marta ha tirado de estrategia y ha resuelto el panel sin tan siquiera un lanzamiento.

La ruleta de la suerte

Marta consigue otra ola sin tan siquiera tirar: Utiliza el ‘Me lo quedo’ y roba 500 euros a Dani

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Borja Tamayo
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El ‘Se lo doy’ se ha convertido en el protagonista de este panel de La ruleta de la suerte. El primero en caer en esta temida casilla ha sido Dani, que ha optado por entregar su dinero a Luna. Poco después, Luna ha repetido la jugada y le ha devuelto el dinero a Dani.

Sin embargo, la concursante ha perdido su oportunidad al equivocarse con la letra ‘Ñ’ y así ceder el turno a Marta, que esperaba con expectación la ocasión. No ha necesitado ni tan siquiera tirar de la ruleta, porque como buena reina de los gajos, ha utilizado su ‘Me lo quedo’ para quitarle el dinero a Dani.

Marta en La ruleta de la suerte

¡La reina de los gajos!: Marta consigue el ‘Supercomodín’ y se lleva la primera ola del día

Así, sin tan siquiera tirar de la ruleta, Marta ha resuelto el panel para ganar 500€ y la mitad del ‘Gran Premio’; una jugada que le ha valido otra ola por parte del público. ¡Vuelve a disfrutar de este momento dando play al vídeo de arriba!

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