Marta consigue otra ola sin siquiera tirar: Utiliza el ‘Me lo quedo’ y roba 500 euros a Dani

El ‘Se lo doy’ se ha convertido en el protagonista de este panel de La ruleta de la suerte. El primero en caer en esta temida casilla ha sido Dani, que ha optado por entregar su dinero a Luna. Poco después, Luna ha repetido la jugada y le ha devuelto el dinero a Dani.

Sin embargo, la concursante ha perdido su oportunidad al equivocarse con la letra ‘Ñ’ y así ceder el turno a Marta, que esperaba con expectación la ocasión. No ha necesitado ni tan siquiera tirar de la ruleta, porque como buena reina de los gajos, ha utilizado su ‘Me lo quedo’ para quitarle el dinero a Dani.

Así, sin tan siquiera tirar de la ruleta, Marta ha resuelto el panel para ganar 500€ y la mitad del ‘Gran Premio’; una jugada que le ha valido otra ola por parte del público. ¡Vuelve a disfrutar de este momento dando play al vídeo de arriba!

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