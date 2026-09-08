Susana Díaz, sobre un posible adelanto electoral: "Si las haces en marzo, contaminas el debate de las municipales"

La fecha de las próximas elecciones generales ya genera debate dentro del Partido Socialista. Susana Díaz asegura que existe incertidumbre sobre los planes de Pedro Sánchez y señala dos posibles momentos para acudir a las urnas: marzo o julio.

La expresidenta de la Junta de Andalucía explica que Sánchez ya habló en una entrevista de un posible “adelanto técnico” y añade que esta posibilidad está provocando cierto nerviosismo entre los alcaldes socialistas.

Los alcaldes temen que la política nacional se coma las municipales

Díaz asegura que la preocupación está especialmente presente en el ámbito municipal. Las elecciones locales están fijadas para mayo y, según explica, los alcaldes quieren evitar que la campaña en sus municipios quede eclipsada por el debate político nacional. “La gente quiere hablar en su pueblo de su pueblo”, sostiene Díaz, que advierte de que “al final el ruido nacional lo tapa todo”.

Hay cierto nerviosismo entre los alcaldes porque hay un proceso electoral en el mes de mayo que sí está fijado”

La exdirigente socialista plantea el dilema al que se enfrenta el partido: celebrar las generales en marzo podría contaminar directamente la campaña municipal, pero retrasarlas hasta julio también podría provocar que todo el proceso de mayo estuviera marcado por lo que ocurre en la política nacional.

“Perfiero celebrar las generales antes”

Susana Díaz reconoce que ella habría sido partidaria de convocar las elecciones generales antes para separar ambos procesos electorales. Asegura que adelantar unos meses las generales permite movilizar al partido y evitar que las diferentes campañas terminen solapándose.

¿Elecciones en marzo o julio?

Sobre las dos fechas que ahora se manejan, Díaz explica que ninguna evita por completo ese riesgo: “Si la haces en marzo, contaminas, evidentemente, el debate de las municipales”, mientras que, si se celebran en julio, existe el riesgo de pasar toda la campaña municipal “hablando de lo que pasa en España”.

¿Otra legislatura de Pedro Sánchez?

La socialista deja así abierta la incógnita sobre la decisión final de Pedro Sánchez, en un momento en el que el presidente mantiene públicamente su intención de agotar la legislatura y aspirar a permanecer otros cuatro años en La Moncloa.

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