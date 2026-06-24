Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, streaming en directo: el presidente responde a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso. Lo ha hecho para explicar su postura sobre varios casos judiciales que afectan al PSOE y a personas cercanas. El Partido Popular ha pedido que dimita y algunos de sus socios también le piden más explicaciones.

Pedro Sánchez ha tratado los casos de corrupción que salpican al PSOE, entre ellos el de una exmilitante socialista Leire Díez, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por el caso de las mascarillas. Además, del juicio contra su esposa, Begoña Gómez, quien debe de entregar esta tarde el pasaporte como medida cautelar.

"No hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra"

Sobre Zapatero, Sánchez recuerda que durante su Gobierno "no hubo ni un solo escándalo", y expone que le "avala la presunción de inocencia". Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada. Por lo que subraya que todo esto para él "explica la confianza que le merece personalmente".

"Fue el presidente que nos sacó de la guerra de Irak y que acabó con la violencia en el País Vasco y toda España", señala.

Pedro Sánchez asegura que "no hubo trato de favor" sobre el crédito que se concedió a Plus Ultra durante la pandemia. "Están queriendo crear una sensación de corrupción generalizada que no existe", aunque ha señalado que no le resta importancia a los casos de corrupción que se investigan en el entorno del PSOE

"Fue legítimo, conforme a la ley", aclara. Asimismo, ha incidido en que en el Ejecutivo de Zapatero "no hubo un solo escándalo" de corrupción, no ostenta un cargo público desde hace 15 años y está avalado por su colaboración con la Justicia.

A su vez, ha destacado que "nadie puede aún sacar conclusiones" sobre la investigación de este caso, en la que el Ejecutivo "no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar".

"El PSOE no se ha financiado irregularmente"

El presidente del Gobierno ha utilizado sus primeras palabras para dirigirse a la ciudadanía: "Soy plenamente consciente de que el debate ha sido connotado por un reguero de noticias judiciales, mezclada con bulos, generando confusión en la ciudadanía". Por ello, se ha creado una sensación de corrupción generalizada "que no existe".

Sobre el Caso Mascarillas, el PSOE respeta "la decisión judicial" y respetamos las decisiones que se han tomado. "No hay espacio para las personas corruptas, sean quienes sean".

Pedro Sánchez, también ha hablado sobre el resto de investigaciones que rodean a su partido, ha recalcado que siguen en marcha y que "es importante que no prejuzguemos más allá de lo que conocemos". Debemos "respetar la presunción de inocencia" y seguidamente, el presidente del Gobierno ha querido destacar tres "cosas".

"Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas", "el PSOE no se ha financiado irregularmente", en el que han sido "otros" los que se han "aprovechado de sus recursos". Por último, el presidente del jefe del Ejecutivo, ha destacado que no van a "aceptar la corrupción".

Turno de la oposición

El presidente del PP ha comenzado su comparecencia en respuesta a Pedro Sánchez alegando que lo "único que se espera de usted, es que disuelva las cortes". "Con su miting ha decepcionado a casi todos", el líder de la oposición ha recordado a todos los presentes en el Congreso que, "con esas mismas manos", aplaudían a Ábalos.

Feijóo, le ha recordado a Pedro Sánchez que está en el poder, "no por ser el número uno, si no por ser el número uno en corrupción". Ha cargado también contra los socios del PSOE, a los que afeó su "indignidad" por respaldar a este Ejecutivo socialista. "Por mí, haríamos una moción de censura hoy mismo", ha finalizado el líder de la oposición.

Santiago Abascal, el líder de Vox ha sido el siguiente en hablar y ha comenzado en un tono satírico: "ojo señor Sánchez con los aplausos, cuantos más decibelios, más años caen".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recordado a Sánchez cómo llegó a la Presidencia del Gobierno y toda su campaña prometida de lucha contra la corrupción. "A estas alturas lo único que han combatido es a los jueces que han perseguido la corrupción".

Abascal también se ha pronunciado con el caso Zapatero y dice que el expresidente es el "enviado" de Pedro Sánchez: "Si el enviado tiene más de un millón en joyas en una caja fuerte, ¿cuánto tiene el que lo envía?".

Acusa a Sánchez de tratar de "adulterar" los resultados de las elecciones generales "en connivencia con varios de sus cómplices en otras tramas" y "mantenerse de forma fraudulenta en el poder".

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