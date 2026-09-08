César Gonzalo avisa: quedan 24 horas para vivir un descenso extraordinario de las temperaturas

Tras las altas temperaturas de esta pasada noche, no parece posible que el calor nos vaya a abandonar del golpe. A pesar de los 28º registrados durante la madrugada en Osuna (Sevilla) y Cabacés (Tarragona); o los 27º de Almadén (Ciudad Real) y de Andorra (Teruel). Aunque esta noche ha sido más que tórrida, en apenas 24 horas el calor propio de julio que nos ha acompañado abandona de un plumazo el norte, para estrenar el fresco de septiembre.

Primer frente

Todo gracias a la llegada de un frente atlántico, el primero de la temporada, que hoy va a dejar lluvias abundantes y probablemente fuertes en Galicia y las comunidades del Cantábrico, áreas donde se activa el aviso de nivel amarillo por acumulaciones de más de 40 litros/m2 en sólo 12 horas. Más débiles llegarán a lo largo de este martes al norte de Castilla y León. Por otro lado, las tormentas podrán reaparecer en el interior de Cataluña y sur de Aragón. Precisamente en el valle del Ebro el viento soplará con fuerza. En el resto se mantiene el panorama de las últimas jornadas. Con cielos abiertos pero envueltos en calima, especialmente los del sur de la península, Ceuta, Melilla y en Canarias. En Baleares tenderá a retirarse.

Menos calor

Hoy las temperaturas máximas descienden en el norte y el oeste de la península. Será menos palpable, pero también bajarán en el centro donde apenas restaremos un par de grados. Los termómetros alcanzarán 22º en Pontevedra, 24º en Santander. Hoy celebran el día de Asturias a 26ºC en Oviedo. Se prevén unos 31º en Zamora, 35º en Madrid. Con unos 36º Badajoz, también celebrarán su día en Extremadura. Por el contrario, el calor se intensifica en Valencia con aviso de nivel naranja en la provincia de Valencia, y de nuevo lo hace en Canarias, con nivel naranja activo en el sur de Gran Canaria. Los casi 40º se mantendrán en el Guadalquivir y la Región de Murcia.

Descenso extraordinario

Mañana será cuando de un plumazo los termómetros pierden hasta más de 10ºC en el nordeste. En el resto, salvo en el oeste, la bajada también será contundente. No pasarán las temperaturas máximas de los 19º en Vitoria; de los 20º en Burgos y Oviedo; Ourense, Madrid y Zaragoza quedarán por debajo de los 30º con unos 28º. El Guadalquivir abandonará los 40ºC para quedarse con 35º.

Tormentas en el Mediterráneo

Otra novedad, el tiempo revuelto llega al mediterráneo. El paso del frente podrá dejar fuertes tormentas en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares. Zonas donde ya hay avisos vigentes por las fuertes precipitaciones. Mientras tanto los cielos grises se mantendrán en el extremo norte.

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