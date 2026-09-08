Cuatro años sin Isabel II: así era la relación con sus nietos, los príncipes Guillermo y Harry

Ya han pasado cuatro años desde aquel 8 de septiembre en el que la reina Isabel II fallecía a los 96 años en el castillo de Balmoral, en Escocia. La pérdida de la monarca con el reinado más largo de la historia británica conmocionó al mundo entero, pero especialmente a su familia. Los príncipes Guillermo y Harry perdían a su querida abuela, una figura que para ellos representó un importante pilar de estabilidad tras la muerte de su madre, la princesa Diana.

Eso sí, Isabel II compartió con cada uno de los hijos de Carlos III una relación diferente, también marcada por sus respectivas posiciones dentro de la línea de sucesión al trono.

Isabel II y los príncipes Guillermo y Harry | Cordon Press

Príncipe Guillermo y su reina

Al ser el heredero directo, el príncipe Guillermo tuvo una infancia algo distinta a la de su hermano. En cuanto a la relación con su abuela, la reina Isabel II, el hijo mayor de Carlos y Diana de Gales vivió su faceta más rígida e instructiva. La monarca trató de prepararle para su futuro al frente del Reino Unido, pasando tardes enteras almorzando y hablando de asuntos de Estado.

Pero también hubo tiempo para dejarle un legado como abuela y no como reina; por ejemplo, aprender a amar la hora del té como ella lo hacía. Es más, en un documental homenaje de la BBC, Guillermo explicó que cuando sus abuelos llegaron a los 80 años dejaron de ser tan serios, lo que le permitió derribar parte del protocolo y disfrutar de un trato muchísimo más cálido y cercano en su madurez.

Isabel II y el príncipe Guillermo | Cordon Press

Príncipe Harry y su abuela

Por el contrario, el príncipe Harry vivió una relación mucho más distendida con Isabel II. Al no cargar con el peso de la línea directa de sucesión, el hijo menor de Lady Di pudo disfrutar de una faceta más entrañable de su abuela, convirtiéndose, según la prensa británica, en uno de sus nietos más consentidos.

Para él, Isabel II era su cómplice, con la que compartía un sentido del humor muy similar y risas constantes que contrastaban con la rigidez que se mantenía en palacio. "Mi abuela y yo éramos muy unidos y teníamos una relación muy especial (...) La extraño muchísimo, así como su sentido del humor pícaro y su agudeza mental", explicó Harry en una entrevista con la revista People.

Isabel II y el príncipe Harry | Cordon Press

Tras su polémica marcha a Estados Unidos, Harry siempre mostró en público el amor a su abuela, llegando incluso a poner a su hija menor, Lilibet, el apodo familiar de la reina Isabel II. A pesar de la distancia, Harry y la reina mantuvieron llamadas telefónicas frecuentes, aunque recientemente una nueva biografía firmada por el historiador Hugo Vickers apunta a que, en los últimos meses de vida de Isabel II, esta habría estado descontenta con la actitud de su nieto, llegando a decidir que no volvería a hablar a solas con él.

El refugio tras la pérdida de Diana

Isabel II asumió un rol mucho más protector en uno de los momentos más difíciles de la vida de sus nietos Guillermo y Harry. Tras el trágico accidente de Lady Di en 1997, la monarca tomó la decisión de mantener a los príncipes aislados de los comentarios de la prensa y ordenó retirar de Balmoral radios y televisores. La reina priorizó que sus nietos pudieran pasar el luto en la privacidad del castillo.

Isabel II y los príncipes Guillermo y Harry | Cordon Press

Como el propio Guillermo confirmó en una entrevista con Sky News en 2016, Isabel II se convirtió en su gran modelo a seguir tras la trágica pérdida: "Habiendo perdido a mi madre a una edad muy temprana, ha sido particularmente importante para mí tener a alguien como la reina a quien admirar, alguien que ha vivido esa experiencia y ha comprendido algunos de los problemas más complejos que surgen al perder a un ser querido".