A las 13:15h
Karlos Arguiñano vuelve a encender los fogones de su cocina el próximo lunes en Antena 3
Cocina abierta de Karlos Arguiñano regresa a la televisión líder con nuevas recetas y su humor tan característico.
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Hay vueltas que apetecen, ¡y la de Karlos Arguiñano siempre sabe bien!
El cocinero más querido de la televisión vuelve a encender sus fogones en Antena 3 a partir del próximo lunes, 14 de septiembre.
Arguiñano regresa con nuevas recetas “ricas, ricas”, pero el buen humor de siempre que no se cocina en ningún sitio.
A partir del próximo lunes a las 13:15h tienes una cita con Cocina Abierta de Karlos Arguiñano.
Y no te pierdas cada viernes Cocina entre amigos con Joseba Arguiñano. ¡Os esperamos!
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