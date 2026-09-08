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Karlos Arguiñano vuelve a encender los fogones de su cocina el próximo lunes en Antena 3

Cocina abierta de Karlos Arguiñano regresa a la televisión líder con nuevas recetas y su humor tan característico.

Karlos Arguiñano vuelve a encender los fogones de su cocina el próximo lunes en Antena 3

Karlos Arguiñano vuelve a encender los fogones de su cocina el próximo lunes en Antena 3

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Hay vueltas que apetecen, ¡y la de Karlos Arguiñano siempre sabe bien!

El cocinero más querido de la televisión vuelve a encender sus fogones en Antena 3 a partir del próximo lunes, 14 de septiembre.

Arguiñano regresa con nuevas recetas “ricas, ricas”, pero el buen humor de siempre que no se cocina en ningún sitio.

A partir del próximo lunes a las 13:15h tienes una cita con Cocina Abierta de Karlos Arguiñano.

Y no te pierdas cada viernes Cocina entre amigos con Joseba Arguiñano. ¡Os esperamos!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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