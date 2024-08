Un nuevo informe de los Mossos desvela los errores clave en la fuga de Puigdemont: "Que dejen de hacer el ridículo"

En un nuevo giro sobre la segunda fuga de Carles Puigdemont, el informe remitido por los Mossos d'Esquadra al juez Pablo Llarena expone una serie de errores que culminaron en la huida del expresidente catalán. Este documento, que abarca varias páginas, arroja luz sobre los fallos en la operación y la aparente falta de coordinación que permitió que Puigdemont escapara una vez más.

Uno de los puntos más destacados del informe es la negativa de Josep Rull, el presidente de la cámara, a permitir que los Mossos inspeccionaran el Parlament horas antes de la fuga. Según el informe, esta acción obstaculizó los intentos de las fuerzas de seguridad de prever y evitar la huida.

Otra revelación clave es que la aparición de Puigdemont en el escenario para ofrecer un discurso fue totalmente inesperada. De acuerdo con el informe, el plan inicial del expresident era ingresar al Parlament a través del Zoo de Barcelona, pero al no poder ejecutar este plan, optó por la huida.

El documento también pone de manifiesto la intención de detener a Puigdemont, ya que se reservaron habitaciones de hotel en Madrid para que los agentes encargados del traslado pudieran descansar tras poner al detenido a disposición del Tribunal Supremo. Sin embargo, estos preparativos resultaron en vano.

Uno de los detalles más llamativos del informe es la descripción del recorrido que hizo el vehículo en el que Puigdemont huyó. Se trataba de un Honda que partió desde el Arco del Triunfo en dirección a la Villa Olímpica. Según los Mossos, un agente persiguió el coche corriendo a pie durante más de tres kilómetros antes de perderlo en un semáforo.

Para profundizar en el asunto, el programa de Espejo Público ha hablado este viernes con Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos USPAC. "No puede haber solo una puerta abierta en un dispositivo", ha comenzado. "Falta la autocrítica, falta el decir en qué han fallado", por ello, "nosotros pedimos el cese de toda la cúpula política y policial", ha dicho.

En el informe, los Mossos aseguran que los drones no siguieron a Puigdemont sino a la comitiva del partido y que no contaban con que el expresident hablara en el escenario. Un escenario que había sido especialmente montado para eso. "Esto es surrealista, parece de una película de Berlanga, no lo entendemos", ha comentado Palacio.

"Solo por la mala imagen que han dejado del resto de mossos nosotros exigimos que asuntos internos abra un expediente disciplinario a la cúpula policial", ha declarado. Pidiendo además, "que no hagan más informes y que no hablen más porque cada vez es peor lo que hacen. "No queremos hacer más el ridículo", ha lamentado.

