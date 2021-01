Lorena Roldán califica de "chapuza" la decisión del Govern de aplazar las elecciones en Cataluña

En Cataluña hoy se habla de chapuza, caos, incertidumbre, enredo por la suspensión de las elecciones catalanas y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lorena Roldán, número 2 del PP al Parlament de Cataluña, ha asegurado en el programa Espejo Público que "lamentamos esta chapuza del Gobierno. El Govern no hace sus deberes pero quien sale perjudicada es la ciudadania. El Govern no ha garantizado la seguridad sanitaria, tampoco la seguridad judicial. Creo que son seis los recursos así que la justicia se tiene que pronunciar ya. No garantizar la seguridad sanitaria y la seguridad jurídica".

Lorena Roldán, número 2 del PP al Parlament de Cataluña, sobre el aplazamiento de las elecciones en Cataluña que "salimos bastante escandalizados de la mesa. El Govern trajo su decisión tomada. Nos pareció un teatrillo. Ponemos por delante la salud. queremos que esas elecciones se celebren pero con seguridad".

Roldán se estrena en las elecciones catalanas con el PP. Desde Ciudadanos han criticado el cambio de partido, Lorena Roldán ha afirmado que "me ha parecido curioso lo de la sillita. La silla es la misma. No es una cuestión de cargos sino de convicciones, de sentirse cómoda. A mí me costaba reconocer a mi partido en las decisiones. Yo en el PP vi lo que es necesario en este momento en Cataluña. Hacer oposición al independentismo y ser oposición al sanchismo".

En cuanto a las declaraciones de Pablo Iglesias sobre Carles Puigdemont, Lorena Roldán, número 2 del PP a las elecciones en Cataluña, asegura que le "parece un bochorno y una vergüenza que este señor, el vicepresidente del Gobierno, compare esto. Decir que está exiliado es una vergüenza y lo más triste es que forma parte del Gobierno. Tendría que rectificar esas palabras, pedir perdón a las personas que si han sufrido el exilio. Puigdemont seguro que las utiliza".

