TANOREXIA
Juan Manuel toma todos los días el sol en verano: "Como deje de tomar el sol que me lleve Dios"
Para Juan Manuel tomar el sol ya es una rutina de cada verano desde hace 20 años. Verse moreno es su prioridad porque además de verse más guapo le hace estar de mejor humor.
Publicidad
Hay quiénes viven por y para tomar el sol en verano y es el caso de Juan Manuel que no se salta su jornada de moreno por nada del mundo.
Desde hace 20 años Juan Manuel toma el sol mínimo 6 horas al día ya que según cuenta le hace verse mejor físicamente y además también estar de buen humor.
"Tomo entre seis o siete horas el sol cuatro días a la semana", dice, "en cuanto llega mayo me encanta hacer: agua, crema y sol". "Me gusta porque cuando voy a las salas de fiesta me dicen que estoy más guapo".
Más Noticias
- Los jóvenes españoles no quieren pagar impuestos: "No me parece lógico ni lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos"
- Aparecen los objetos personales de Matilde, la mochilera desaparecida en Indonesia: "Se puede comprender que ha sido un robo"
- Quejas por los precios de un parking en Marbella: "Me cobraron 60 euros por tres horas"
Pero esta práctica puede acarrear ciertos problemas de salud. La dermatóloga en plató advertía a Juan Manuel de que tenía ciertas lesiones premalignas en la zona de la calva. ¡Dale al play!
Publicidad