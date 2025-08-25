Juan Manuel toma todos los días el sol en verano: "Como deje de tomar el sol que me lleve Dios"

Hay quiénes viven por y para tomar el sol en verano y es el caso de Juan Manuel que no se salta su jornada de moreno por nada del mundo.

Desde hace 20 años Juan Manuel toma el sol mínimo 6 horas al día ya que según cuenta le hace verse mejor físicamente y además también estar de buen humor.

"Tomo entre seis o siete horas el sol cuatro días a la semana", dice, "en cuanto llega mayo me encanta hacer: agua, crema y sol". "Me gusta porque cuando voy a las salas de fiesta me dicen que estoy más guapo".

Pero esta práctica puede acarrear ciertos problemas de salud. La dermatóloga en plató advertía a Juan Manuel de que tenía ciertas lesiones premalignas en la zona de la calva. ¡Dale al play!