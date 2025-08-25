Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TANOREXIA

Juan Manuel toma todos los días el sol en verano: "Como deje de tomar el sol que me lleve Dios"

Para Juan Manuel tomar el sol ya es una rutina de cada verano desde hace 20 años. Verse moreno es su prioridad porque además de verse más guapo le hace estar de mejor humor.

juanma

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Hay quiénes viven por y para tomar el sol en verano y es el caso de Juan Manuel que no se salta su jornada de moreno por nada del mundo.

Desde hace 20 años Juan Manuel toma el sol mínimo 6 horas al día ya que según cuenta le hace verse mejor físicamente y además también estar de buen humor.

"Tomo entre seis o siete horas el sol cuatro días a la semana", dice, "en cuanto llega mayo me encanta hacer: agua, crema y sol". "Me gusta porque cuando voy a las salas de fiesta me dicen que estoy más guapo".

Pero esta práctica puede acarrear ciertos problemas de salud. La dermatóloga en plató advertía a Juan Manuel de que tenía ciertas lesiones premalignas en la zona de la calva. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

impuestos

Los jóvenes españoles no quieren pagar impuestos: "No me parece lógico ni lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos"

matilde

Aparecen los objetos personales de Matilde, la mochilera desaparecida en Indonesia: "Se puede comprender que ha sido un robo"

juanma

Juan Manuel toma todos los días el sol en verano: "Como deje de tomar el sol que me lleve Dios"

parking
INVESTIGACIÓN

Quejas por los precios de un parking en Marbella: "Me cobraron 60 euros por tres horas"

fran
SU HISTORIA

La mujer de Francisco tiene alzhéimer y él busca novia: "Me siento más solo que nunca"

vero
D.E.P.

Amigos y familiares se acercan al tanatorio para despedirse de Verónica Echegui

La actriz fallecía el domingo 24 de agosto en Madrid tras pasar varios días ingresada en el Hospital 12 de octubre.

La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”
MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO

La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”

El presentador le ha hecho esta broma puesto que el concursante ha caído en pierde turno en dos ocasiones seguidas y es médium.

Paula cumple con la predicción de Javier: un súpercomodín y 1500 eurazos

Paula cumple con la predicción de Javier: un súpercomodín y 1500 eurazos

Sergio Pérez

Sergio Pérez, sobre el nuevo mensaje de Miguel Bosé de los incendios: "Que ponga freno a su lengua de vez en cuando"

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Publicidad