EXCLUSIVA
Aparecen los objetos personales de Matilde, la mochilera desaparecida en Indonesia: "Se puede comprender que ha sido un robo"
Los objetos personales da mochilera de 73 años desaparecida en Indonesia han sido encontrados pero se sigue sin saber nada del paradero de Matilde.
Publicidad
Matilde desapareció hace dos meses en Lombock, Indonesia, y fueron sus amigos y familiares los que dieron la voz de alarma después de que llevase días sin comunicarse con ellos.
La mochilera de 73 años se había esfumado como si nada y las autoridades del país no habían iniciado el protocolo de búsqueda. Ahora, se han conocido novedades de este caso.
Han aparecido las pertenencias de Matilde en la zona de basuras del hotel donde se alojaba en el momento que desapareció. Pero hay 3 objetos que los cuerpos de seguridad han echado en falta: su teléfono móvil, su pasaporte y dos tarjetas de crédito.
Nos vamos hasta Lombock donde nuestro compañero Joaquín Campos se encuentra en el hotel donde residió Mati: "La situación moralmente es mucho más complicada porque ahora se puede comprender que ha sido un robo".
Más Noticias
- Los jóvenes españoles no quieren pagar impuestos: "No me parece lógico ni lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos"
- Juan Manuel toma todos los días el sol en verano: "Como deje de tomar el sol que me lleve Dios"
- Quejas por los precios de un parking en Marbella: "Me cobraron 60 euros por tres horas"
Además, las autoridades indonesias aseguran que Matilde no ha salido de la isla y que el teléfono se usó días después de su desaparición. ¡Dale al play!
Publicidad