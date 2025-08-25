Antena 3 LogoAntena3
Atrapados entre deseo y dolor

“Eres como todas las demás”: Ferit besa a Seyran con pasión y luego la destroza con su mentira

Ferit ha convertido el momento más caliente en la confesión más dolorosa para Seyran.

Ferit

En el portal de la casa de la amiga de Seyran, la tensión entre los dos ha estallado. La rabia, el deseo y el dolor por todo lo que ha ocurrido los ha arrastrado hasta un momento imposible de contener.

Ferit, desde su nuevo papel de hombre renovado, ha roto la distancia y le ha devuelto el beso con intensidad. Por un instante, el tiempo se ha detenido y parecía que nada más existía entre ellos.

Pero justo después, ha soltado la mentira más cruel. Le ha dicho a Seyran que no siente nada por ella, que ya no significa nada en su vida. La ha mirado a los ojos y le ha asegurado que es igual que todas las demás, una mujer corriente, ocultando sus sentimientos.

Seyran se ha quedado sin palabras. Dolida, apenas ha podido responder: “Entonces pide el divorcio de una vez. Seguro que tu familia lo consigue rápido”. Luego, él ha asentido, frío, como si nada: “No te preocupes. Hecho. Nos encargamos”.

Un momento que ha dejado claro que lo suyo es un juego peligroso en el que nadie quiere perder, pero los dos acaban destrozados.

Ferit ha abierto viejas heridas y ha dejado claro que no está dispuesto a callar más. Seyran, incapaz de reaccionar, se ha quedado destrozada tras escucharlo.

