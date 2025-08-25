“Eres como todas las demás”: Ferit besa a Seyran con pasión y luego la destroza con su mentira

En el portal de la casa de la amiga de Seyran, la tensión entre los dos ha estallado. La rabia, el deseo y el dolor por todo lo que ha ocurrido los ha arrastrado hasta un momento imposible de contener.

Ferit, desde su nuevo papel de hombre renovado, ha roto la distancia y le ha devuelto el beso con intensidad. Por un instante, el tiempo se ha detenido y parecía que nada más existía entre ellos.

Pero justo después, ha soltado la mentira más cruel. Le ha dicho a Seyran que no siente nada por ella, que ya no significa nada en su vida. La ha mirado a los ojos y le ha asegurado que es igual que todas las demás, una mujer corriente, ocultando sus sentimientos.

Seyran se ha quedado sin palabras. Dolida, apenas ha podido responder: “Entonces pide el divorcio de una vez. Seguro que tu familia lo consigue rápido”. Luego, él ha asentido, frío, como si nada: “No te preocupes. Hecho. Nos encargamos”.

Un momento que ha dejado claro que lo suyo es un juego peligroso en el que nadie quiere perder, pero los dos acaban destrozados.