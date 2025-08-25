Antena 3 LogoAntena3
Quejas por los precios de un parking en Marbella: "Me cobraron 60 euros por tres horas"

Un hotel de Marbella está en el centro de las quejas después de que varios usuarios hayan tenido que pagar una cantidad excesiva por dejar el coche en su parking. Nuestro equipo de redacción ha llevado a cabo una investigación sobre los precios de los aparcamientos en verano.

Marta Requejo
En verano a veces los precios se inflan pero lo que ha pasado en un parking de un hotel de Marbella ha cabreado a varios usuarios.

61 euros por dos horas de parking es lo que han tenido que pagar varios clientes que estacionaron allí su coche y, obviamente, al ver la cuenta se quedaron sin palabras. El estacionamiento en este parking es de 20 euros la hora.

Nuestro equipo de redacción ha llevado a cabo una investigación sobre los precios de los aparcamientos en verano y si se está cumpliendo la ley. "Me dijeron que costaba 15 euros antes de verano", dice una clienta.

"Me cobraron 60 euros por tres horas. Fui a comer y resulta que al dejar el coche en un parking que uno ve como normal y cuando vuelvo son 60 euros", dice Borja, uno de los afectados, "Al salir del parking no vi ningún sitio donde pusiera el precio". ¡Dale al play!

