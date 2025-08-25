Antena 3 LogoAntena3
La mujer de Francisco tiene alzhéimer y él busca novia: "Me siento más solo que nunca"

Francisco tiene 87 años y está casado desde hace ocho años con María la cual padece alzhéimer. Ahora él busca novia.

Marta Requejo
Francisco lleva ocho años casado con María la cual padece alzhéimer. Una situación que le hace sentirse solo y por la cual ahora busca pareja.

El hombre de 87 años dice que siente la necesidad de tener compañía y cariño ya que con su mujer no puede disfrutar de forma plena. "Llevo dos años ya cuidándola", dice respecto a su mujer, "cada vez olvidaba más cosas".

María ahora se encuentra en una residencia y Francisco dice que no puede ir a verla por recomendación de los psiquiatras del centro.

Hoy viene al programa para buscar pareja y ojo, porque Francisco quiere una relación seria, nada de cosas pasajeras. "Aunque sigo queriendo a mi mujer, me siento más solo que nunca", dice, "soy un animal de compañía".

fran
SU HISTORIA

