La mujer de Francisco tiene alzhéimer y él busca novia: "Me siento más solo que nunca"
Francisco lleva ocho años casado con María la cual padece alzhéimer. Una situación que le hace sentirse solo y por la cual ahora busca pareja.
El hombre de 87 años dice que siente la necesidad de tener compañía y cariño ya que con su mujer no puede disfrutar de forma plena. "Llevo dos años ya cuidándola", dice respecto a su mujer, "cada vez olvidaba más cosas".
María ahora se encuentra en una residencia y Francisco dice que no puede ir a verla por recomendación de los psiquiatras del centro.
Hoy viene al programa para buscar pareja y ojo, porque Francisco quiere una relación seria, nada de cosas pasajeras. "Aunque sigo queriendo a mi mujer, me siento más solo que nunca", dice, "soy un animal de compañía".
