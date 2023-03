Lina, la doctora que fue madre a los 62 años: "Me hubiera gustado tenerlo con el espermatozoide de mi otro hijo"

A los 62 años Lina decidió ser madre de una niña por inseminación artificial. Antes ya había gestado a otro hijo con el mismo método y fue madre también de un niño que sufre parálisis cerebral. Siente que la motivación de Ana Obregón para tener a su hijo y la suya son similares. Cuenta que necesitaba "ilusiones y razones para seguir viviendo".

Reconoce que cuando se enteró de que Ana Obregón ha sido madre de una niña a los 68 años a través de la gestación subrogada se alegró muchísimo. "Es la única salida que tiene Ana Obregón. Fue muy valiente, muy inteligente. No la conozco pero pensé en el sufrimiento que tenía que tener de perder a su único hijo y encontrarse sola. Me alegré muchísimo por ella y todo su entorno", manifiesta.

"Es la única solución que tenía Ana Obregón para superar su sufrimiento"

No cree que sea importante pensar en el futuro de la hija de Ana Obregón. "Nosotras pensamos en nuestros hijos y su futuro pero tienen el futuro que les va a corresponder. No sé si alguien de nosotras puede hablar de su futuro y qué les va a pasar", mantiene.

"Nadie habla del derecho de estos niños a nacer"

Lamenta que nadie hable del derecho de estos niños a nacer. "Mi hija está encantada de estar en esta vida y si fuera por vosotros no hubiera nacido", lamenta. Le alegraría mucho que el donante del hijo de Ana Obregón fuera su hijo, Álex Lequio, que falleció de cáncer a los 27 años. Ella misma lo pensó pero no se atrevió a comentárselo a nadie porque cree que "la sociedad no estaba preparada en ese momento". "Me hubiera gustado tener a mis hijos con el espermatozoide de mi hijo, prefiero un donante de la familia que un donante desconocido".

Cree que antes de entrar a valorar una decisión así hay que estar detrás de la motivación. La propia Lina vivió 17 años con el sufrimiento de ver a su hijo con parálisis cerebral y asegura que nadie se acordó de ella pero en cuanto tuvo a al niña todo el mundo la criticó. Pide "libertad absoluta para ser madres cuando queramos porque hay sufrimientos inhumanos como la pérdida de un hijo y la parálisis de un hijo".

"La energía nos la dan nuestros hijos, yo me encuentro más fuerte que nunca"

Cree que la energía se la dan sus hijos. "Desde que nació mi niña me encuentro más fuerte que nunca y trabajo más que nunca", afirma. Sobre el futuro, está segura de que tiene la misma esperanza de vida que su hijo enfermo y cuando ella y su hijo no esta "quedarán sus otros dos hijos con sus propias vidas encantados de estar en este mundo".

Considera que la gestación subrogada es algo que tienen que solucionar los políticos y que no puede ser que muchas mujeres tengan que viajar al extranjero para poder ser madres. "Fue lo mejor que he hecho en mi vida cuando veo la sonrisa de mi hija integrada en su familia y lo contenta que va al colegio ¿A quién hemos hecho daño nosotras'", se pregunta.

Lina, obligada a mentir en su edad para ser inseminada

Para que la inseminaran Lina mintió al ginecólogo y se quitó 10 años de encima mintiendo en la edad. Cuenta que cuando le pidió disculpas al ginecólogo este le dijo que la entendía perfectamente.