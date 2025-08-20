Gonzalo Miró, sobre la visita de Sánchez a las zonas afectadas por los incendios: "Es una cuestión casi más política que ejecutiva"

Espejo Público debatía sobre la visita de Pedro Sánchez el pasado martes 19 de agosto a Cáceres y Zamora, dos de las provincias más afectadas por los incendios que siguen afligiendo al país. Algunos vecinos de la zona donde se realizaron las reuniones transmitieron su enfado al presidente del Gobierno y se quejaron mediante gritos de la gestión de la situación y la tardanza en presentarse allí. Todo ello, de nuevo, dejaba en el aire el debate sobre la presencia de los políticos en este tipo de catástrofes y problemáticas: ¿Es útil realmente que acudan hasta el lugar? ¿Cuándo es el momento adecuado para hacerlo?

"Si fuese Sánchez estaría en Madrid"

Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSOE en Euskadi y presidente de la Fundación para la Libertad, expresaba en plató su opinión al respecto. Para él, no es importante que el político este cerca o no de la crisis, y "si está en su despacho me parece bien". Por eso mismo, confesaba que si él fuese Sánchez "estaría en Madrid".

Por otro lado, Gonzalo Miró, colaborador habitual, tenía clara su postura: "La presencia de los políticos, en general, es una cuestión casi más política que ejecutiva". "Que no aparezcas en la foto no significa que no estés trabajando en ello, pero es verdad que hay muchas veces que la gente de alrededor lo que busca es un apoyo porque con eso sienten que demuestra más interés que si no estás", añadía.

¿A qué se deben los insultos al Presidente?

En relación a los insultos dirigidos a Sánchez, Miró aseguraba que este tipo de actitudes se deben a varios motivos. En primer lugar, a la ideología de la persona y a si está de acuerdo o no con la del Gobierno. En segundo lugar, "si a ti se te ha quemado la casa y tienes gente diciéndote que la culpa es de este, pues a ese le vas a cantar las cuarenta, lógicamente". Terreros mostraba desacuerdo sobre esta última y decía que "no podemos pensar que el cabreo de la gente está inducido y que la gente es tonta". Según el exsecretario, es lógico que los afectados se dirigen al Presidente porque es la representación del poder.

Asimismo, Terreros revelaba que "al Gobierno le ha sorprendido la magnitud del incendio (…) les ha sobrepasado". Una dura realidad que afecta al país, y que, por el momento, sigue dejando numerosas consecuencias.

