Mejores momentos | Capítulo 18

Cuatro votos en contra y tres a favor: la familia Oramas decide el futuro de César en el Grupo Oramas

Antes de llegar a la junta, David ha hablado con Amanda sobre el estado actual de la empresa, y juntos han tomado una decisión.

La marcha de César como accionista del Grupo Oramas parecía una decisión clara y unánime, y Amanda lo sabía. Aunque esta vez se equivocaba.

Antes de poner rumbo, David le ha sido franco: “Tengo claro que papá no está bien”, mientras le enseñaba el nuevo plan de construcción del campo de golf, donde encontraría todas las respuestas: “Léelo”, ha insistido. Y llevaba razón.

Cuando ambos hermanos han llegado a la junta, la reunión por fin ha dado comienzo y la votación ha empezado. Como se esperaba, Mónica, Octavio y Álvaro ha presentado sus votos a favor.

Y contra todo pronóstico, AmandayDavid se han posicionado a favor de César, junto con el apoyo de Mariví.

Parece que el mexicano seguirá durante un tiempo más en la empresa. ¿O quizás se encargará Octavio de lo contrario?

La joven necesita que la batalla entre la persona que ama y su padre termine, pero parece que ninguno de los dos está dispuesto a dar tregua.

