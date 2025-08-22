Mejores momentos | Capítulo 18
Cuatro votos en contra y tres a favor: la familia Oramas decide el futuro de César en el Grupo Oramas
Antes de llegar a la junta, David ha hablado con Amanda sobre el estado actual de la empresa, y juntos han tomado una decisión.
La marcha de César como accionista del Grupo Oramas parecía una decisión clara y unánime, y Amanda lo sabía. Aunque esta vez se equivocaba.
Antes de poner rumbo, David le ha sido franco: “Tengo claro que papá no está bien”, mientras le enseñaba el nuevo plan de construcción del campo de golf, donde encontraría todas las respuestas: “Léelo”, ha insistido. Y llevaba razón.
Cuando ambos hermanos han llegado a la junta, la reunión por fin ha dado comienzo y la votación ha empezado. Como se esperaba, Mónica, Octavio y Álvaro ha presentado sus votos a favor.
Y contra todo pronóstico, AmandayDavid se han posicionado a favor de César, junto con el apoyo de Mariví.
Parece que el mexicano seguirá durante un tiempo más en la empresa. ¿O quizás se encargará Octavio de lo contrario?
