Todas las novedades de la nueva temporada de El Hormiguero: el regreso de Carlos Latre, robots... ¡y una gran sorpresa para las hormigas!

La temporada 21 de El Hormiguero llegará el próximo lunes a Antena 3 y lo hará por todo lo alto. Pablo Motos y su equipo prometen una temporada llena de grandes invitados y muchas novedades después acumular 12 cursos consecutivos como el programa líder absoluto de la noche con una media de un 14,5% de cuota de pantalla.

El seleccionador nacional Luis de la Fuente, Carlos Alsina y Rafa Latorre, Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría estarán entre los primeros invitados que pasarán por la mesa de Pablo Motos.

Las novedades de la nueva temporada

El regreso de Carlos Latre a Atresmedia y a El Hormiguero es una de las grandes novedades de esta temporada. El cómico volverá a sorprendernos con sus mejores imitaciones en un año especialmente marcado por la actualidad. Su regreso reforzará el humor del programa y su mirada a los grandes protagonistas del momento.

Otra nueva incorporación este año será la de un robot humanoide de última generación que se convertirá en el nuevo ayudante de Marron en la Ciencia. Además, Trancas, Barrancas y Petancas estrenarán brazos y manos después de 20 años

Esperansa Grasia, una de las revelaciones de la pasada temporada, continuará ‘farmeando aura’ con su sección de trucos para hacer la vida más fácil. Juan Carlos Ortega volverá con sus conexiones surrealistas, en las que él es el único personaje real y todos los demás están creados con Inteligencia Artificial. También tendremos a Anas Andaloussi hablando del futuro de la IA.

Seguirán además ‘Cochinando’, con David de Jorge; la magia de Luis Piedrahita; los objetos de Japón, con El Monaguillo; los vídeos de Jorge Salvador; los peligros de la tecnología, con Suko; y la gran maga Nuria Roca. Pablo Motos mantendrá sus reflexiones en ‘Pasarse de la raya’.

Los ‘Vídeos virales’ de Jordi Moltó continuarán llevando al programa sus experimentos sociológicos, que ya han conseguido dar la vuelta al mundo y superar los 700 millones de visitas.

Las tertulias de actualidad volverán a contar con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte. La tertulia cómica estará formada por Luis Piedrahita, El Monaguillo, Marron y Dani Fontecha.

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