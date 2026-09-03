El Hormiguero regresa el lunes: estos serán sus primeros invitados

El Hormiguero regresa a Antena 3 el próximo lunes con el estreno de su temporada 21. El programa conducido por Pablo Motos abre un nuevo curso cargado de estrellas, nuevas incorporaciones y una gran apuesta por la tecnología, que tendrá una presencia destacada con 15 robots.

El formato afronta esta nueva etapa después de volver a cerrar la pasada temporada como el programa más visto de la televisión y líder absoluto de la noche. El programa presentado por Pablo Motos obtuvo una media del 14,5% de cuota y 1,8 millones de espectadores, y suma ya 12 temporadas consecutivas al frente de su franja.

La temporada 21 comenzará con algunos de los rostros más destacados de la actualidad, la cultura y el entretenimiento. El seleccionador nacional Luis de la Fuente, Carlos Alsina y Rafa Latorre, Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría estarán entre los primeros invitados que pasarán por la mesa de Pablo Motos.

En esta nueva temporada, además, llegarán importantes novedades. Carlos Latre vuelve a Antena 3 con sus mejores imitaciones en un año especialmente marcado por la actualidad. Su regreso reforzará el humor del programa y su mirada a los grandes protagonistas del momento.

Así será La Película de El Hormiguero

Como cada temporada, El Hormiguero abrirá el curso con una película rodada a lo largo del año anterior junto a muchas de las estrellas que han visitado el programa. Zendaya, Tom Holland, Isabel Preysler, Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Pedri, Marcos Llorente, Ferran Torres, Simone Biles, Dan Brown, Ilia Topuria, Marc Márquez, Antonio Banderas, Chris Pratt y Can Yaman forman parte de esta nueva superproducción.

La película de este año lleva por título ‘Misión imposible, no… lo siguiente’. En ella, el planeta Tierra se ve atacado por un misterioso virus que ha contagiado a toda la población. El equipo de El Hormiguero tendrá la misión de encontrar el laboratorio secreto en el que se esconde el antídoto. ¡Te esperamos la próxima semana, en Antena 3!

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