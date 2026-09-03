Enfrentamiento entre Herrera y Rábago por la crisis migratoria: "Comparar la muerte de esas 80 personas con Ceuta me parece absolutamente disparatado"

La situación en Ceuta sigue generando preocupación y debate. Ángel Antonio Herrera considera que lo ocurrido supone "una anomalía extraordinaria en la gestión política" y advierte de que el conflicto "podría complicarse más si, en lugar de estar Vivas, estuviera otra persona".

El periodista señala que "el tema esencial y urgente ahora mismo es solventar la papeleta", ante el riesgo de que "dentro de unos días pueda ocurrir algo semejante". En este sentido, plantea qué va a ocurrir con la frontera y con las personas que todavía permanecen en la ciudad. Además, recuerda que "el censo que se ha inaugurado está en curso, pero no está cerrado" y lamenta que "no hay soluciones claras ni medio convincentes".

"El drama lo tiene el pueblo ceutí"

Durante el debate, Isabel Rábago ha rechazado comparar la situación de Ceuta con otros episodios migratorios y ha asegurado que "comparar la muerte de esas 80 personas con Ceuta me parece absolutamente disparatado". La periodista sostiene que "lo de Ceuta es una invasión" y se apoya en el informe policial, según el cual el 90 % de quienes entraron eran marroquíes y no tenían intención de permanecer en la ciudad.

Rábago considera que "Ceuta es un ejemplo de abrazar la migración cuando es una crisis migratoria" y defiende que "el drama lo tiene el pueblo ceutí".

"Parece que estar a favor de los ceutíes y de su padecimiento no es necesariamente reprobar que haya gente desesperada que haya venido aquí"

Por su parte, Herrera ha puesto el foco en la situación de quienes llegaron a la ciudad y en las circunstancias que, a su juicio, rodean el fenómeno migratorio. "Esto es lo medular del asunto de la inmigración", ha señalado, antes de defender que hay que tener en cuenta tanto "a la gente desesperada que haya venido aquí" como "el padecimiento" de los ceutíes.

"Se están arruinando sus vidas"

Rábago ha respondido centrándose en las consecuencias para los habitantes de Ceuta. "Con la diferencia de que los ilegales tienen la libertad absoluta para hacer lo que les dé la gana en Ceuta y los ceutíes no", ha afirmado. La periodista ha denunciado las dificultades que, según sostiene, están atravesando los vecinos: "Los señores mayores no pueden asistir a sus médicos, se están cerrando negocios, se están arruinando sus vidas, los niños no pueden volver al colegio".

"La víctima es Ceuta", ha sentenciado Rábago, que ha reclamado al Gobierno que establezca cuáles son sus límites frente a Marruecos. "Con la ley en la mano se modifica la ley", ha defendido, antes de concluir: "Lo que hay que decirle a Marruecos es cuáles son nuestras líneas rojas, digo yo".

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