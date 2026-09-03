María Peral, tras revelar el polémico informe policial de Ceuta: "El comisario jefe del CNI pidió a la jueza Tardón permiso para compartirlo"

Ayer conectamos por primera vez con María Peral, adjunta al director de 'El Español' para hablar sobre el informe policial que ha resultado clave para esclarecer la posible implicación de Marruecos en el traspaso de la frontera de Ceuta. Hoy, tras la comparecencia de Pedro Sánchez, la periodista comienza diciendo lo siguiente: "Me alegro de que, por fin, el presidente y demás miembros del Gobierno se hayan enterado de que una unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería ha elaborado un informe que ayer el propio director general de la Policía calificaba de 'supuesto informe'. Algo hemos avanzado".

Peral invita a leer el informe, pues "aporta datos, análisis, experiencia y contraste con anteriores oleadas de invasiones procedentes de Marruecos". Además, considera que "es útil hacer autocrítica, sacar conclusiones y, sobre todo, aprender para que un episodio como este no nos pille tan desprevenidos como, al parecer, ha ocurrido en esta ocasión".

"Es evidente que el informe de CENIF es el punto de partida, no el de llegada"

La periodista señala una planificación previa evidente por parte del Gobierno de Marruecos. "La evidencia documentada gráficamente es que miembros uniformados y otras personas estaban claramente guiando a los inmigrantes, ordenando su flujo, estableciendo cuándo tenían que subir y bajarse de los autobuses, a qué puntos concretos de la frontera tenían que dirigirse, en qué momentos tenían que hacerlo, con qué perfiles tenían que actuar...". Tal y como mantiene, esto "requería una planificación previa, un diseño estratégico. Es evidente que el informe de CENIF es el punto de partida, no el de llegada".

"Los del servicio de información dan su conocimiento a quien se lo pide"

Con respecto a la exposición del informe, Peral asegura que cualquier autoridad que pida conocer su contenido, puede acceder a él, pues los propios servicios de Inteligencia y Extranjería, incluida la Guardia Civil, "dan su conocimiento a quien se lo pide". "¿Los superiores de estos profesionales querían saber la verdad? ¿Pidieron esos informes, igual que hizo la jueza Tardón? Si lo hubieran hecho, habrían elaborado ese mismo informe para sus superiores", sostiene la periodista.

"Cuando un juez pide un informe a un organismo de la organización, este va exclusivamente a la autoridad judicial"

Además, da la clave sobre lo que realmente quería la jueza Tardón con respecto al informe: "La jueza Tardón no pregunta por la autoría. Pregunta qué datos tienen sobre cómo se desarrollaron previamente y simultáneamente los incidentes, para saber si, en función de esa realidad, hay indicios que permitan determinar o no, en apariencia, la competencia de la Audiencia Nacional".

Para concluir con su intervención, la periodista explica que "cuando un juez pide un informe a un organismo de la organización, este va exclusivamente a la autoridad judicial. Sucede que, en este caso, la jueza Tardón sí autorizó a los comisarios del CNI a entregar ese informe tal cual a sus superiores". Además, según revela, "el comisario jefe del CNI pidió expresamente a la jueza Tardón permiso para compartir con sus superiores ese informe, y ella se lo concedió".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.