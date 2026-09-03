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¡INCREÍBLES!

Las actuaciones de los coaches de La Voz que han hecho historia

Los coaches de La Voz nos han regalado a lo largo de las muchas ediciones del programa auténticas maravillas musicales. Hoy repasamos algunas de las más emblemáticas de la historia antes del estreno de la nueva temporada. ¡Espectáculo puro!

cuatro coaches cantan ‘I want it all’ en La Voz 2024

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Borja Tamayo
Publicado:

La Voz ha descubierto auténticos artistas que, en forma de talents, nos han regalado actuaciones inolvidables temporada tras temporada. Unos cantantes emergentes que, junto a sus coaches, fueron creciendo en lo profesional con cada salida al plató.

Sin embargo, los concursantes no son los únicos que han protagonizado momentos especiales que han quedado grabados parra siempre en la memoria de los espectadores. Y es que los propios coaches tienden a salir al escenario para dejarse la piel y emocionar con sus mejores versiones.

¡Repasamos algunos de los números más celebrados antes de que llegue el estreno de la nueva temporada el 18 de septiembre!

Antonio Orozco, Luis Fonsi, Malú y Pablo López - 'Aprendiz'

Los cuatro coaches que iban a protagonizar La Voz 2023 decidieron subir al escenario durante las segundas Audiciones a ciegas para interpretar una versión del mítico tema 'Aprendiz' de Malú. Una canción cargada de simbolismo, en la que estos grandes artistas vuelven a sus orígenes antes de acompañar a las estrellas emergentes que estaban a punto de nacer en aquella edición.

Malú vive el momento más emotivo en La Voz al cantar Aprendiz con los coaches

Laura Pausini, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi - 'El patio'

La Gran Final de 2022 arrancó con la fuerza de los cuatro coaches de la edición interpretando 'El patio' de Pablo López al piano. El cantante original se sentó al piano, mientras sus compañeros lo ayudaban a poner los pelos de punta a todo el plató. La canción concluyó con un abrazo de todos ellos, demostrando que no solo son colaboradores del programa, sino que también los une una bonita amistad.

coaches

David Bisbal, Rosario, Malú y Melendi - 'Viviendo deprisa'

Para celebrar el décimo aniversario de La Voz, los cuatro coaches originales se reunieron en una actuación única que dejó sin palabras a los allí presentes. Ninguno de ellos participó en aquella edición; sin embargo, la ocasión bien merecía este esperadísimo reencuentro. Un número que puso a bailar a Luis Fonsi, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López al ritmo de 'Viviendo deprisa', montando una auténtica fiesta en el plató.

David Bisbal, Rosario, Malú y Melendi sorprenden cantando ‘Viviendo deprisa’ de Alejandro Sanz en ‘La Voz’

Malú, Antonio Orozco y Pablo López - 'Devuélveme la vida'

No hizo falta una gala especial para que La Voz nos regalara uno de los duetos más emotivos jamás vistos en televisión. Y es que en 2024, Malú y Antonio Orozco recordaban cómo 'Devuélveme la vida' los había unido 20 años atrás. Una anécdota a la que dieron vida de nuevo, con Pablo López al piano, versionando el tema ante un eufórico público. ¡Increíble!

Malú y Antonio Orozco

Antonio Orozco, Malú, Pablo López y Luis Fonsi - 'I want it all'

Nunca es fácil versionar a Queen, independientemente de quién sea la persona que se lo proponga. No obstante, en el arranca de La Voz 2024, Antonio Orozco, Malú, Pablo López y Luis Fonsi bien demostraron que era posible. Los cuatro coaches se dieron la mano para reinterpretar 'I want it all' de manera espectacular, dejando un número imposible de olvidar.

Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López - 'La niña de la linterna' y 'Love Today'

La Voz 2025 arrancó por todo lo alto, dando la bienvenida a Mika y Sebastián Yatra como coaches por primera vez en el programa. Lo que arrancaba de forma tranquila con 'La niña de la linterna' con Pablo al piano, pronto se convirtió en una auténtica fiesta al ritmo de 'Love Today' de Mika. Un comienzo arrollador que servía de casilla de salida para una de las ediciones más memorables de la historia.

Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López

¿Con qué actuaciones nos sorprenderá esta nueva edición? La fiesta está a punto de empezar y todo puede ocurrir en un año que promete traer más show, más talento y, por supuesto, más música al plató de La Voz.

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