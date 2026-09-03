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"Me abrí OnlyFans antes que mi hija": la confesión de Gemma que sorprende a toda La Mesa

Gemma y Alba, madre e hija, relatan en La Mesa cómo la broma de un seguidor terminó convirtiéndose en su proyecto digital y la reacción en casa al dar el paso.

"Me abrí OnlyFans antes que mi hija": la confesión de Gemma que sorprende a toda La Mesa

"Me abrí OnlyFans antes que mi hija": la confesión de Gemma que sorprende a toda La Mesa

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Alejandro Hergon
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El debate sobre las plataformas de contenido para adultos por suscripción en La Mesa dejó una de las historias más sorprendentes de la noche. Alba y su madre, Gemma, explicaron junto a Cristina Pardo cómo rompieron los prejuicios generacionales para convertir la creación de contenido en OnlyFans en aalgo natural dentro de su entorno.

"Verás cuando les diga que Gemma se abrió otro perfil"

El salto a la plataforma comenzó de la forma más inesperada. Lejos de ser una decisión meditada durante meses, todo surgió a raíz de los directos del hijo pequeño de Gemma: "Empezó porque mi hijo, su hermano pequeño, tenía un canal en Twitch. En ese chat la gente empezó a pedir OnlyFans de la mamá. Yo no sabía ni lo que era".

Intrigada tras cerrar el directo, Gemma decidió informarse por su cuenta. Aunque su primera reacción fue de incredulidad, terminó abriéndose una cuenta en la que ya suma cinco años, adelantándose incluso a su propia hija.

La preocupación materna y el respaldo incondicional

Cuando Alba anunció que daría el paso junto a su pareja, la reacción en casa no fue de rechazo, sino de apoyo, en consonancia con la libertad con la que siempre la ha criado. Sin embargo, Gemma no ocultó las dudas iniciales que sintió como madre: "A ella como que le afectaban un poquito más las cosas al principio. Digo 'ya verás', pero luego la vi también y ya lleva un añito".

Por su parte, Alba destacó que la confianza familiar ha sido clave para gestionar la exposición pública sin presiones externas, demostrando que la comunicación en el hogar elimina cualquier tabú sobre su trabajo digital.

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