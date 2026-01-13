Julio Iglesias se enfrentaría a duras penas de cárcel: "En República Dominicana la violación, de 10 a 15 años, en Bahamas cadena perpetua"

La información ha sido todo un bombazo. El testimonio de una mujer que asegura que formo parte del personal de servicio doméstico en una de las mansiones de Julio Iglesias, al medio digital 'elDiario.es', resulta sobrecogedor. Además a ese se sumaba el de una fisioterapeuta que trató al artista, igualmente estremecedor. Ambas aseguran que el cantante las agredió sexualmente.

Beatriz de Vicente, abogada penalista, experta en criminología y colaboradora habitual de Espejo Público, ha investigado los códigos penales de los países en los que habrían tenido lugar los hechos que denuncian a la prensa. La letrada destaca en primer lugar que por el momento no se conoce que estas mujeres hayan presentado denuncia contra Julio Iglesias ante ningún cuerpo policial.

Las posibles penas de prisión a las que podría ser condenado el artista, independientemente de sus 82 años de edad, no son para nada intrascendentes: "En República Dominicana la violación son de 10 a 15 años, en Bahamas, donde también se ubican presuntos actos agresivos contra la libertad sexual, incluso cadena perpetua", afirmaba Beatriz, que también recordaba a lo que se enfrentaría Julio en España, llegado el caso: "Penas de hasta 10, 15 años de prisión".

Hechos sorprendentes

Todos los colaboradores se inclinaban por pedir prudencia ante unas acusaciones que solo se han realizado para un medio de comunicación. De igual manera se pronunciaba De Vicente, que consideraba "llamativa" la ausencia de denuncia ante las autoridades: "A partir de ahí, prudencia y respeto a la presunción de inocencia".

La periodista Pilar Vidal aseguraba que se ha puesto en contacto con el entorno de Julio Iglesias y no ponía en duda ninguna información al mismo tiempo que afirmaba que había cosas que escapaban a su entendimiento.

