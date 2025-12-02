Isabel Preysler desvela el motivo exacto de su ruptura con Julio Iglesias: "Cuando me enteré me dolió muchísimo"

Isabel Preysler ha recibido en su casa a Susanna Griso y ambas han hecho un repaso de la vida de la famosa.

Llegado un punto de la conversación, la presentadora de Espejo Público subrayaba un denominador común en la vida sentimental de Isabel: los celos.

"Ellos son así"

Griso recordaba una cena con Preysler y su expareja, el fallecido premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, en la que Isabel, lejos de reprimirse, se revolvió contra esa manifestación de desconfianza en una pareja, que por otra parte consideraba impropios de alguien con una edad más que suficiente.

Reconocía Isabel esa poco deseada cualidad en Vargas Llosa: "Mario ha sido celoso, pero muy celoso, no simplemente celoso, no, muy celoso".

Haciendo ese repaso a sus conocidas parejas, ambas coincidían en que desde Julio Iglesias, hasta Vargas Llosa, pasando por Miguel Boyer han compartido los celos, "salvo Carlos Falcó", apuntaba Susanna: "Sí, no sé porqué pero me han tocado. Ellos son así. El hombre es celoso y no hay nada que hacer. Yo creo que es una falta de seguridad en sí mismo", reconocía Isabel.

El pecado imperdonable

Recordando su relación con Julio Iglesias también abordaban los celos del artista cuando él estaba de gira. No quería que Isabel bailara con ningún otro hombre, recordando un episodio con Simón de Bulgaria y otro más incómodo y reciente, con 'el Nobel' sacándola de la pista de baile delante de los invitados a un evento: "Yo disimulando", decía Isabel.

A parte de negar ser ella celosa, Isabel revelaba el motivo que llevó a fin su relación con Julio Iglesias: "Cuando me enteré me dolió muchísimo y allí se acabó todo".

Ella conocía de sobra las conquistas de Julio, pero una representó una traición que Isabel Preysler no pudo soportar. Un caso que involucraba a una persona muy concreta sobre el que Isabel preguntó al cantante por cuántas más infidelidades tenía en su haber, y al no desmentirlo él, "ahí se acabó todo", repetía Isabel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.