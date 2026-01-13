Gema López, sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias: "Una empleada ya dijo que la obligaban a hacer tríos y a consumir cocaína"

Más Espejo ha analizado las acusaciones de agresión sexual que dos empleadas han lanzado sobre Julio Iglesias. Las trabajadoras fueron contratadas como empleada doméstica y fisioterapeuta, respectivamente, en las mansiones de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana. Mantienen que fueron obligadas a enseñar los pechos en la entrevista de selección y a presentar su historial de enfermedades de transmisión sexual. Una de ellas cuenta que el cantante llegó a introducirle los dedos en la vagina mientras la abofeteaba. Ambas han elevado esta acusación en un medio de comunicación aunque por el momento no han iniciado ningún trámite legal.

A la colaboradora de Más Espejo Pilar Vidal le extrañan estas acusaciones. "Si conoces el funcionamiento de esta familia y las personas que trabajan en esas casas... son contratadas por esa empresa que lo que hace es hacer contratos y vigilar. Hablamos de un artista que tiene 82 años y hasta ahora no ha habido denuncias", defiende.

"Una de las trillizas que trabajó con él contó que la obligaban a hacer tríos"

Por su parte, Gema López argumenta que las voces que han hablado de acoso por parte del artista llevan años resonando. En el año 2010 ya había voces de lo que sucedía en esa casa, concretamente de una de las trillizas que trabajó con él, sostiene. Una de las empleadas ya hablaba en ese momento de que se le obligaba a hacer tríos y se consumía cocaína en las fiestas. Contaba además, recuerda Gema López, que presenció como una chica de 16 años fue obligada a mantener sexo con Julio Iglesias. Se trata de graves acusaciones que por el momento no cuentan con una sentencia condenatoria que lo respalde.

"Julio Iglesias presumía de que necesitaba tener sexo todos los días y a lo mejor alguna de esas relaciones no era consentida. Cuando se dan estos testimonios esto ya no tenía la repercusión que tiene hoy", cuenta López.

