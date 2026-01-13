Extrabajadoras de Julio Iglesias denuncian agresiones sexuales del cantante: "Me sentía como un objeto, una esclava"

Una empleada del hogar y una fisioterapeuta que trabajaban en régimen interno para Julio Iglesias en sus mansiones del Caribe en 2021 desvelan presuntas agresiones sexuales por parte del cantate, según una investigación de 'eldiario.es' en colaboración con 'Univisión'.

La empleada doméstica asegura que fue presionada para mantener encuentros sexuales. Relata bofetadas y vejaciones tanto físicas, como verbales. Ambas mujeres hablan de tocamientos y humillaciones en un clima de control y terror. "Fue muy doloroso, me dolió mucho, porque en ese momento me bofeteaba la cara con muchísima fuerza, hacía lo que quería conmigo".

Una de estas dos mujeres señala, según relata 'eldiario.es' que el artista, que en aquel momento tenía 77 años, la llamaba para que fuera a su habitación en repetidas ocasiones al terminar la jornada laboral y entonces la penetraba con los dedos anal y vaginalmente sin ella dar su consentimiento. "Me usaba casi todas las noches", llega a relatar en la entrevista con el citado medio. "Me sentía como un objeto, como una esclava", cuenta. Dichos encuentros sexuales se producirían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

La otra mujer entrevistada asegura que Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad. "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones", relata la extrabajadora. También cuenta otro episodio similar ocurrido en la piscina de la villa que tiene el cantante en Punta Cana, un complejo de lujo en República Dominicana.

Estos hechos habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) bajo el conocimiento de las mujeres que se encargaban de la gestión del hogar y la contratación del personal, según han contado estas dos extrabajadoras. 'elDiario.es' y 'Univision Noticias' han preguntado sobre estos casos a la encargada de la gestión de la casa y la selección de personal, pero no han obtenido respuesta.